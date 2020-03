Pražská burza zažila nejvýraznější propad od krize v roce 2008

Pražská burza ve čtvrtek zaznamenala nejvýraznější propad od hospodářské krize v roce 2008. Index PX se propadl o 7,84 procenta na 815,74 bodu. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pokles dostal index PX na nejnižší hodnotu od července roku 2016. Důvodem série výrazných ztrát burzy v poslední době jsou podle analytiků obavy z dopadů šíření nového typu koronaviru. Praha 20:05 12. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražská burza (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Jednalo se o šestý největší jednodenní propad v historii pražské burzy,“ oznámila burza na svém twitteru. Výraznější denní pokles postihl pražskou burzu naposledy 24. října 2008 v době chaosu na trzích v počátcích celosvětové ekonomické krize. Tehdy index PX za jeden den poklesl skoro o 12 procent. Většinou se přitom denní ztráty indexu pohybují v desetinách procenta a jen výjimečně přesáhnou dvě či tři procenta.

Pražská burza oslabila už posedmé v řadě. Ke čtvrteční výrazné ztrátě pravděpodobně přispělo, že vláda vyhlásila kvůli výskytu koronaviru na 30 dnů nouzový stav na celém území republiky. Zakázala například vstup do Česka cizincům z rizikových zemí, osobní autobusovou i vlakovou dopravu do zahraničí nebo vstup na do wellness zařízení či knihoven.

Ztráty kvůli situaci kolem koronaviru ale nepostihly jen pražskou burzu. „Propad evropských akcií dnes je kolem deseti procent, akcie v zámoří jsou dole kolem osmi procent,“ sdělil ve čtvrtek analytik Tomáš Vlk z Patria Finance.

Do červených čísel ve čtvrtek podobně jako v předchozích dnech spadly téměř všechny hlavní emise pražské burzy. Akcie energetické firmy ČEZ a výrobce nápojů Kofola dokonce zlevnily o více než desetinu. Cenné papíry ČEZ odepsaly 11,27 procenta na 373 korun, což je jejich nejnižší cena za poslední čtyři roky. Akcie Kofoly zlevnily o 10,34 na 208 korun. Je to jejich nejnižší cena od října 2015, kdy Kofola vstoupila na burzu.

Jako jediné ve čtvrtek z hlavních emisí posilovaly cenné papíry mediální skupiny CME. Připsaly si 1,02 procenta na 89,10 koruny.

Česká měna výrazně oslabila k oběma hlavním světovým měnám. Koruna k 17.00 oslabila oproti předchozímu závěru k euru o 48 haléřů na 26,23 Kč/EUR a k dolaru o 84 haléřů na 23,67 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. K euru je tak koruna nyní nejslabší od června 2017 a k dolaru od loňského září.