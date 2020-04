Svět by ekonomickou recesí podle analytiků mohl projít dvakrát. Nejprve kvůli koronaviru, pak dluhům

Přestože globální ekonomika nyní čelí recesi, která bude podle Mezinárodního měnového fondu zřejmě nejhlubší od velké hospodářské krize v 30. letech minulého století, mohla by později přijít další, ještě hlubší recese. Předpovídá to analytická společnost Economist Intelligence Unit. Londýn 11:37 16. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlády mnoha zemí teď vyčleňují biliony dolarů na podporu svých ekonomik. A právě hromadící se dluhy mohou světovou ekonomiku strhnout do druhé recese (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Vlády mnoha zemí teď vyčleňují biliony dolarů na podporu svých ekonomik. A právě hromadící se dluhy mohou světovou ekonomiku strhnout do druhé recese.

Mezinárodní měnový fond čeká pokles ekonomiky v Česku o 6,5 procenta. Globální propad o 3 procenta Číst článek

Mezinárodní měnový fond (MMF) ve svém jarním výhledu světové ekonomiky v úterý uvedl, že letos očekává propad globální ekonomiky o tři procenta. Economist Intelligence Unit (EIU) varuje, že úvěrová krize vlád se slabou rozvahou může spustit druhou recesi.

„Mnoho evropských zemí, které patří k těm nejvíce zasaženým pandemií, jako je Itálie a Španělsko, mělo slabou fiskální pozici už před pandemií,“ konstatovala Agathe Demaraisová z EIU.

Vyhlídky čínské ekonomiky: poroste nejpomaleji za 44 let, HDP může klesnout meziročně o 6,5 procenta Číst článek

„Potenciální dluhová krize v jakékoli z těchto zemí by se rychle rozšířila do dalších rozvinutých zemí a rozvíjejících se ekonomik a strhla by světové hospodářství do dalšího poklesu, možná ještě horšího,“ dodala.

Analytická společnost EIU to sice nepovažuje za svůj hlavní scénář, ale po druhé nebo dokonce třetí vlně pandemie by byl realističtější.

Podle EIU je nepravděpodobné, že se spotřebitelská poptávka obnoví na úroveň před krizí hned po uvolnění sociálního odstupu a znovuotevření podniků. Dodavatelské řetězce mohou zůstat narušené, protože jednotlivé země budou restrikce uvolňovat v různou dobu. Globální ekonomika se tak bude zotavovat jen pozvolně, dodává EIU.