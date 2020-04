Hospody na plný provoz hned nenavážou. Stát by měl pomoci, říká Berka z Plzeňského Prazdroje

Už déle než měsíc jsou zavřené české hospody a restaurace. A podle plánu, který schválila vláda, to tak ještě minimálně přes měsíc zůstane. Některé provozovny se snaží prodávat z okénka, vaří záchranářům a snaží se alespoň v minimálním režimu fungovat. Takové snahy vítá a podporuje i emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka. Plzeň 18:50 18. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pivo | Foto: Iveta Lhotská | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Plzeňský Prazdroj se připojil k iniciativě Zachraň hospodu. „Chceme propojit hospody a spotřebitele," přibližuje emeritní vrchní sládek Václav Berka

Berka připomíná, že Plzeňský Prazdroj přišel s projektem na pomoc hospodám hned, jak začalo omezení. „Jednou z cest je i to, že do restaurací dodáváme PET lahve, aby mohly prodávat uzavřené balení. Lisujeme je v našich stáčírenských linkách,“ popisuje způsob, jak se pivovar zasazuje o to, aby hospody měly dobré pivo.

Začínají se ale objevovat také první informace o hospodách a restauracích, které už neotevřou. Těch může být podle některých odhadů až 25 procent. „Našim partnerům pomáháme, jak můžeme,“ zdůrazňuje Berka. Pivovar v rámci této pomoci například poskytuje poradenství, jak hospody zakonzervovat a připravit na dobu, kdy budou moci otevřít.

Restaurace přijdou až o 40 % letošních tržeb

„Řešíme raději to, jak to rozjedeme, až nastane den D,“ říká sládek a dodává, že restaurace po otevření nenavážou hned na plný provoz. „Podle informací Data Servisu hospodští říkají, že zhruba 40 % tržeb může být nenávratně ztraceno. Bylo by potřeba, aby se k tomu stát nějakým způsobem postavil.“

Jako příklad uvádí Václav Berka zahrádky, které se pronajímají na sezonu. Jenže až budou moct otevřít, bude ta už za polovinou. Pomoci by tak podle plzeňského emeritního sládka mohlo třeba prominutí nebo snížení poplatků za pronájmy těchto prostor pro rok 2020. „Je spousta způsobů, jak by mohl stát pomoci,“ podotýká.

Propojit hospody a spotřebitele

Plzeňský Prazdroj se připojil k iniciativě Zachraň hospodu, se kterou přišel Český svaz pivovarů a sladoven. V rámci ní si lidé mohou předplatit pivo ve své hospodě. „Chceme mezi sebou propojit hospody a spotřebitele,“ přibližuje Václav Berka.

V projektu je už podle něj zapojených kolem dvou tisíc restaurací, přičemž spotřebitelé za vouchery zaplatili téměř sedm milionů korun. Je ovšem otázkou, zda se tím celý problém jen neodsouvá o několik měsíců. Lidé totiž po otevření nebudou do hospody chodit s penězi, ale s vouchery.

„Je potřeba to rozložit, abychom tu hospodu nezabili, až se spustí. Musíme k tomu přistupovat citlivě,“ zdůrazňuje Václav Berka.