Pražské restaurace jsou na tom po koronaviru nejhůře, říká šéf firmy s pokladními systémy

Praha 17:09 2. července 2020

Každá desátá restaurace musela uzavřít svůj provoz, o které podniky typově šlo?

Není to úplně typem podniku, je to spíše řízením toho podniku a určitě i jeho umístěním. Pokud je někde v centru Prahy, tak dnes samozřejmě přichází o spoustu turistů.

Pokud byl podnik řízený dobře, to znamená, že si hlídali marže, náklady a další věci s tím spojené, tak ten covid přežil, dnes je otevřený a snaží se fungovat dál.

Pokud měl problémy před koronavirem, tak covid byl jen takový spouštěč toho, že už to asi úplně nedává smysl.

Z jakých dat vycházíte? Ptám se i kvůli tomu, že objevují se různé odhady. Některé jsou i o dost vyšší, než ty, se kterými přišla vaše společnost. „Úmrtnost“ restaurací by tedy mohla být ještě vyšší.

Ano, ta úmrtnost ještě může být vyšší. Vycházíme z dat našich podniků, které mají ten náš systém, který je více manažerský. Majitel podniku nad tím více uvažuje, více se dívá na čísla, máme ty podniky trošičku úspěšnější. Třeba z dat dodavatelské společnosti Bidfood jsou ještě o nějaký kus horší.

Myslíte, že v současné chvíli se lidé bojí chodit do restaurací, nebo už je to podobné jako před koronakrizí?

Určitě se někdo ještě bojí, ale nemyslím si, že je to nějaké markantní procento, budou to jednotky procent. Spíše je tam efekt home officů. Když si vezmete čtvrti, kde je docela dost kanceláří a většina firem je na home office, tak jednotlivá restaurace přichází o stovky obědů měsíčně. Je to obrovský výpadek.

Plus, jak už jsem zmínil, tak Praze extrémně chybí turisté. Nejde jen o centrum, ale turisté bydlí i v širším centru, kde také do restaurací teď nepřijdou.

A tam už tedy nehraje moc roli, o čem jste mluvil před chvílí, jak dobře byla restaurace manažersky řízena a jak byla připravena z hlediska cash flow a podobně?

Ano, přesně tak. Tam už to takovou roli nehraje. Restaurace mohou mít i smůlu. Pokud ji máte v Karlíně a firmy jsou z většiny ještě pořád uzavřené nebo je většina lidí na home office, tak můžete mít nejlepší řízení, jaké chcete, a stejně k vám lidé nepřijdou.

Kromě centra a širšího centra Prahy, jaké kraje nebo města jsou na tom nejhůř, co se týká podniků podnikajících v gastronomii?

Obecně Praha a Středočeský kraj. Všechny regiony jsou na tom lépe než právě Praha. Čísla, která máme, ukazují, že pokles tam je, ale není tak markantní. Nedá se vytáhnout ještě jiný jeden region kromě Prahy, který by to zasáhlo nejvíce. Všechny regiony jsou na tom víceméně stejně, ale všechny lépe než Prahy.

Je někdo, kdo z toho vyšel relativně nejlépe?

Ano, byly to podniky, které měly už nějakou svou značku, které měly skupinu zákazníků – dobrou a loajální, která je podporovala i za dob covidu.

Podniky pak opravdu v té době fungovaly, snažily se být otevřené, dělaly rozvoz jídla nebo jídlo s sebou, změnily jídelníček, makaly na sobě, tak těm se to z naší zkušenosti vrátilo. A některé jsou na tom dnes už více méně stejně jako před covidem.