Věříme, že by nová vláda mohla dočasně snížit DPH v gastronomii, říká zástupce restauratérů

Řada služeb a volnočasových aktivit je od pondělí dostupná pouze očkovaným a lidem s dokladem o prodělání covidu. Jak se toto omezení projeví v gastronomii? Dokážou se restaurace vyrovnat s úbytkem hostů? Vladimír Kroc se ptá Luboše Kastnera z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Co se mění pro provozovatele pondělním dnem?

Co se týče provozního mechanismu, tak se pro nás moc nemění, akorát hosty, kteří plánovali přijít s testem, od pondělí pustit nemůžeme. Věřím, že se mění pouze 15, maximálně 20 procent tržeb směrem dolu. Více ne.

Z čeho odhad vychází?

Dělali jsme si průzkumy a poměr hostů, kteří chodili s antigenními nebo PCR testy, byl okolo 15-20 procent. Tak z toho vycházíme.

Kde se opatření projevují nejvíc? V menších obcích?

Jsme v dlouhodobé spolupráci s providery pokladních systémů, mám data od společnosti Dotykačka, se kterou jsme se domluvili na týdenní spolupráci. Za první dva týdny vidíme, že situace je nejlepší paradoxně v Praze, kdy byl pokles za první dva týdny kolem sedmi a půl procent. Nejhorší situace je v Jihočeském, Libereckém a Zlínském kraji. A co se týče formátů, tak přirozeně kluby, hospody, restaurace mají největší poklesy. Ale ne tak velké poklesy mají třeba fastfoodové koncepty.

Jak by v ideálním případě měla vypadat státní podpora?

Od začátku se snažíme s Tomášem Prouzou a Václavem Stárkem o takovou jednotu gastronomického oboru. Definovali jsme požadavky, které jsme viděli ve třech úrovních. Kromě kompenzačních programů jsme požadovali i znovuobnovení programu antivirus. Bohužel kurzarbeit program nemůže být spuštěn, to by bylo ideální. Ale alespoň jsme chtěli, aby antivirus byl znovu nastartován, tam se protistrana netváří dobře, ale ještě jednáme. Pak jsme chtěli od 1. ledna snížit úroveň DPH na pět procent přechodně, jako tomu je v Rakousku a Německu, když se pořád tak inspirujeme. A tam se tomu každý vyhýbá, nemáme žádnou zpětnou vazbu a spoléháme na novou středopravicovou vládu, která by možná mohla na tento instrument slyšet.