Středula odmítá zmrazení platů zaměstnanců státu. Peníze navrhuje získat konsolidací veřejných rozpočtů

Rozpočet na příští rok nepočítá se zvyšováním platů státních zaměstnanců. Odbory s tím ale nesouhlasí. „Obrovskou sekeru, kterou vláda zasekla, nezpůsobila kuchařka v zařízení, které se stará o utečence, hasič, jenž každý den nasazuje život, aby ochránil životy naše, nebo policista vykonávající službu. Tito lidé nerozhodli o opatřeních, které připravily veřejné rozpočty o více než 220 miliard korun,“ namítá odborový předák Josef Středula. Praha 0:10 17. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Středula | Zdroj: Úřad vlády

Šéf Českomoravské konfederace odborových svazů to přirovnává k situaci po roce 2009, kdy podle něj škrty a úspory vyvolaly ekonomickou krizi, jaká neměla obdoby u našich sousedů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Středula kritizuje loni přijatý daňový balíček a zrušení superhrubé mzdy, daně z převodu nemovitosti a další opatření.

„Vše, co se teď děje, jsme bohužel předvídali. A říkali jsme, že to zaplatí přesně ti, kterým slibují vyšší výplatu,“ upozorňuje.

„Navíc rok 2022, o němž hovoříme, má být přeci krásný. Všichni hovoří o hospodářském růstu, tak jak je možné, že jediní, kdo to má zaplatit, jsou zaměstnanci, kteří to nezpůsobili?“ dodává.

Hrad loni utratil o 235 milionů víc, než byl původně schválený rozpočet. Dostal víc kvůli covidu Číst článek

Důsledkem podle jeho slov „střemhlavého letu, který devastoval daňový systém v České republice“, jsou vysoké deficity státního rozpočtu, který k 11. červnu letošního roku činí 274 miliard korun.

„Máme za sebou sérii vysokých deficitů, které nejsou způsobeny ani tak covidem jako špatným politickým rozhodnutím,“ míní Středula.

Zvýšení mezd podpoří růst

Podle něj je třeba diskutovat o podobě českého daňového systému. Ten prý enormně zatěžuje zaměstnance a důchodce, kteří ho naplňují z 85 procent, ať už jde o daně z příjmu, DPH, spotřební daně nebo odvody.

Ke zvýšení platů státních zaměstnanců by ovšem mělo dojít ještě před reformou daní:

„Je to i slušností vůči těm lidem. Na hygienických stanicích a ve zdravotnictví odvedli obrovský kus práce a v roce 2022 mají být odměněni tím, že nedostanou přidáno vůbec nic? Tedy že jim klesne jejich reálná mzda, protože politik špatně rozhodl?“

Finanční prostředky Středula navrhuje získat opětovnou konsolidací veřejných rozpočtů, ukončením platnosti daňových změn přijatých po 1. prosinci 2019. Zvýšení důchodů, platů a mezd naproti tomu považuje za investiční pobídku, protože lidé peníze utratí v české ekonomice.

„Spotřeba se pohybuje okolo 55 procent růstu HDP. Je to investice do lidí – právě i prostřednictvím zohlednění inflace. V Belgii to vyřešili tak, že dochází k automatické valorizaci a vyjednává se pouze o tom, co je nad úroveň inflace,“ uvádí.

Jak se mu jedná s premiérem Andrejem Babišem? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.