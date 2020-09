Dopravní podniky v Česku mají miliardovou ztrátu. Škrtají v jízdních řádech a zvažují zdražení jízdenek

Sdružení dopravních podniků žádá vládu o pomoc pro městské dopravní podniky. Ty mají kvůli pandemii koronaviru víc než miliardovou ztrátu. Nejvyšší je v Praze. Některé radnice budou dopravcům ušlý zisk kompenzovat, jinde firmy škrtají v jízdních řádech, zvažují úspory, úvěry nebo i zdražení jízdného. Vláda zatím žádné peníze poslat nechce, podle státu se mají o ztráty postarat města. Praha 15:35 17. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský dopravní podnik představil ve středu prototyp autobusu v nových barvách MHD. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Do propuknutí pandemie jsme sledovali setrvalý trend růstu cestujících. A pak začal dramatický pokles cestujících a souvisí to i s dramatickým poklesem výnosů,“ popisuje letošní jaro ředitel Dopravního podniku města Jihlavy Radim Rovner. Ztráty na tržbách tam zatím míří k sedmi milionům korun. Firma peníze nejspíš ušetří na redukci spojů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dopravní podniky v Česku mají miliardovou ztrátu. Žádají pomoc od státu. Téma pro Tomáše Kremra

S o něco vyšším propadem, a to o 11 milionů korun, se potýká dopravní podnik v Opavě. „Snažíme se lidi nalákat zpět do MHD, ale jde to těžko. Když si někdo zvykne na ježdění autem, už si nevzpomene, že v tom únoru jezdil městskou hromadnou dopravu a teďka jezdí autem,“ krčí rameny ředitel podniku Pavel Gebauer.

Opava proto uvažuje o zdražení jízdného. Podobně jako Praha, která přemýšlí například o zdražení jednorázových jízdenek o osm korun. Zvýšení cen už oznámila Plzeň, jde o všem o pravidelné zdražení kvůli inflaci.

„Interně o tom jednají snad všechna města a čeká se jenom na to, až budou všichni vědět, jaké ztráty to ve skutečnosti budou,“ připouští předseda Sdružení dopravních podniků Tomáš Pelikán, který zároveň šéfuje pardubickému dopravnímu podniku. Ten zatím počítá ztrátu ve výši 20 milionů korun. Polovinu peněz by podle Pelikána mohlo dát ze svého rozpočtu město.

Nejvyšší ztráta v Praze

Nejvyšší ztráty očekává pražský dopravní podnik, asi 1,1 miliardy korun. Stomilionový propad v tržbách čeká Dopravní podnik města Brna.

„Půjdeme zřejmě cestou omezování některých investic a nákupů. Je naší prioritou dokončit program nákupu nových tramvají, ale může se to projevit třeba na nákupu jiných vozidel, například autobusů,“ naznačuje generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek, jak 100 milionů korun uspoří. Magistrát firmě další peníze nedá, poskytne pouze navíc 39 milionů na příští rok na mzdy pro zaměstnance.

Diskuse kolem zdražování v pražské MHD pokračuje. Cena jízdenek by mohla vzrůst o osm korun Číst článek

„V tuto chvíli jsme se o zdražení jízdného nebavili. Samozřejmě je to i jedna z variant, ale není to v tuto chvíli na stole,“ odpovídá primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS na dotaz, jestli město nařídí dopravnímu podniku zdražit cestování.

Karlovy Vary svému dopravnímu podniku už část milionových ztrát uhradily. Současné propady v tržbách královéhradeckému dopravnímu podniku taky zaplatí město. Vedení firmy je v dalším vývoji optimistické. Roční jízdenky si tam koupilo víc lidí, než minulý rok. Na rozdíl třeba od Brna, kde předplacené „šalinkarty“ cestující na jaře vraceli.

Olomoucký dopravní podnik kvůli propadu až o 50 milionů uvažuje o krátkodobém úvěru. A desítky milionů zřejmě pošle svému dopravci Ostrava. „Do července byly ztráty v tržbách z jízdného 71 milionů a očekáváme, že ke konci roku tato ztráta přesáhne 100 milionů korun,“ vypočítává mluvčí Dopravního podniku Ostrava Karolína Rycková.

Návrat čísla R. Podle šéfa statistiků Duška je opět důležité, nově se bude zveřejňovat také pro kraje Číst článek

Tamní firma, tak jako jiní dopravci, na jaře výrazně omezila spoje kvůli úbytku cestujících a nesplnila tak rozsah provozu, který si město objednává a na který doplácí.

„Podnik by nám měl vrátit jakoby kompenzaci za neprovedené výkony a my jim zpětně doplatíme ztrátu, takže ten tok peněz nakonec bude od města k nim,“ upřesňuje primátor Ostravy Tomáš Macura z ANO.

Liberecký a jablonecký dopravní podnik plánuje především omezit velké opravy. Ztráty na výnosech za osm měsíců odhaduje na téměř 38 milionů korun.

„Řešení je několik. Dílčí omezení objemu dopravy, úspora na pohonných hmotách, nižší finanční náklady, a především omezení velkých oprav. Zrušeny byly třeba celkové opravy tramvají za 12 milionů korun, opravy ploch na terminále a taky tramvajové trati v Jánské ulici za více než 33 milionů korun,“ přibližuje mluvčí Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou Martina Poršová.

Situace v každém městě je jiná. I proto Sdružení dopravních podniků žádá o pomoc vládu. „Nám se to zdá trošku nefér, protože my jsme tu ztrátu vyrobili úplně ze stejného důvodu, jako ji vytvořili třeba kadeřníci a jiní. Protože jsme prostě nemohli vozit lidi, protože lidem byl dán pokyn: ‚Zůstaňte doma,‘“ namítá místopředseda Sdružení dopravních podniků Miloš Havránek.

Bez pomoci

Ministerstvo dopravy ale vzkazuje, že s pomocí zatím nepočítá. „U MHD je situace obdobná jako u regionální dopravy. Případnou podporu by dopravci měli řešit s jednotlivými objednateli, tedy v případě MHD s příslušnými městy. Aktuálně není podpora ze strany státu pro uvedenou oblast uvažována,“ vysvětluje mluvčí resortu František Jemelka.

Na vládu bude proto kromě Sdružení dopravních podniků nově tlačit i Svaz měst a obcí, který pro samosprávy žádá i o vyšší kompenzaci za miliardové výpadky z daňových příjmů.