Češi změnili během koronakrize nákupní zvyklosti. Přes e-shopy kupovali potraviny, drogerii i vitaminy

Rok 2020 přinesl změny v chování českých spotřebitelů - hlavním důvodem je pandemie koronaviru. Češi si v průběhu roku museli zvyknout nejen na život v nouzovém stavu, ale třeba i na několik týdnů zavřené kamenné obchody, restaurace nebo hotely. Praha 16:48 26. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koronakrize přiměla Čechy změnit své nákupní, ale i platební zvyklosti (ilustrační foto) | Foto: Elaine Smith/CC0 1.0 Universal | Zdroj: Flickr

14. března se kvůli pandemii koronaviru a rozhodnutí vlády uzavřely kamenné obchody - s výjimkou třeba těch s potravinami, drogerií, lékáren a čerpacích stanic. Lidé tak museli výrazně změnit své nákupní zvyklosti. V prvních dvou týdnech to znamenalo panické nákupy potravin, třeba i kvůli obavám z jejich nedostatku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Češi změnili během koronakrize nákupní zvyklosti. Téma pro Barboru Kladivovou

„První i druhá vlna byla, co se týká nákupního chování Čechů, velmi podobná. Tržby rostly oproti loňskému roku o 5 až 7 procent, ale nákupní chování bylo jiné zejména v tom, že jsme výrazně zvětšili velikost nákupního košíku. Tedy jedna útrata narostla v maloobchodě o 23 až 30 procent,“ popisuje pro Radiožurnál Karel Týra, výkonný ředitel výzkumné společnosti Nielsen.

Do kamenných obchodů ale zákazníci mířili méně často, každou desátou návštěvu si odpustili. Zvýšila se naopak frekvence nákupů na internetu - a to jak potravin, tak drogerie. Lidé ale začali i víc utrácet za nejrůznější vitamíny a také ovoce, aby co nejvíce podpořili imunitu. Postoj k e-shopům se změnil i v dalších věcech.

„Sledujeme hlavně větší důvěru v nakupování online. Zároveň to doprovází i další trendy, jako je větší důvěra platbou kartou, obecně větší frekvence nákupů na internetu a zvyšuje se i průměrná hodnota objednávky,“ přibližuje Ondřej Klega ze společnosti eRockets.

Velké obchody mohou o svátcích zůstat otevřené. V nouzovém stavu dostaly výjimku ze zákazu prodeje Číst článek

Do světa online nákupů tak kvůli koronakrizi vstoupili i někteří senioři, kteří se mu dosud vyhýbali. A měli navíc z čeho vybírat - aby prodejci nepřišli o tržby - zakládali už na jaře při první vlně nové e-shopy. Do prodeje po síti se pustily třeba pivovary. Také ony přispěly k tomu, že tržby internetových obchodů budou letos opět rekordní. Podle Asociace pro elektronickou komerci meziročně vzrostou o čtvrtinu.

„Oproti původnímu odhadu, který byl bez vlivu pandemie 15procentní, jde o více než deset procentních bodů rozdílu. Samozřejmě velice se zvedne i podíl internetového nakupování na celkovém maloobchodu,“ doplňuje výkonný ředitel asociace Jan Vetyška.

Asociace pro elektronickou komerci odhaduje, že letos zákazníci utratí v tuzemských e-shopech jen za zboží bezmála 200 miliard korun. Češi v letošním roce také začali výrazně více využívat odložené platby - tedy možnost zaplatit za zboží zpravidla o několik týdnů později.