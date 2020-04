Mnohem horší než jakýkoliv virus je pandemie strachu, soudí národohospodářka Lipovská

Samotná koronavirová krize a uzavření ekonomiky v trvání šesti nebo deseti týdnů nemůže podle Hany Lipovské srazit hospodářství na kolena. „Jediné, co se teď děje, je odkládání spotřeby,“ řekla v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Rozhovor s národohospodářkou Hanou Lipovskou o ekonomice v době koronavirové pandemie

Příkladem může být otevření hobbymarketů. „Tam jsme viděli, jak se uměle zadržovaná poptávka vrhla v ten samý moment do obchodů. A nezdálo se, že by lidé byli ochotni odložit nákup sazenic nebo krumpáčů jen proto, že řádí nějaký virus.“

„Co by pro ekonomiku znamenalo problém, by byla krize paniky, která by zachvátila spotřebitele víc než strach z koronaviru. Tedy strach z toho, že propad bude natolik hluboký, že si musíme utáhnout opasky tak strašlivě moc, že nemůžeme jít ani do toho hobbymarketu.“

Protože když lidé ztratí důvěru pod náporem pesimismu, paniky a strachu, reálně se to projeví i v ekonomice.

„Proto by teď každá dobrá vláda neměla pomáhat falešnému optimismu, ale ani spirále strachu. A my se do spirály strachu a paniky od počátku krize sami zamotáváme,“ tvrdí Lipovská.

Máme skutečně rezervy?

Ekonomka připomněla projev českého premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše z ledna tohoto roku, kdy zdůrazňoval, že recese nebude. „To byl konsenzus politický, ale konsenzus ekonomický byl naopak: šetřeme, dělejme rezervy a zásoby, protože budou potřeba. Ale nedělali jsme je, takže nemáme žádné.“

Přesto se z vyjádření některých politiků i ekonomů zdá, že máme obrovské rezervy. „To vyplývá z krásné úvahy, že když máme státní dluh jen 29 procent HDP, zatímco jiné země mají 80 nebo 100 procent HDP, tak se můžeme dále zadlužovat, a tak máme rezervy,“ popisuje.

„Dluh není rezerva. Máme třeba domácnost, která pracně splácí hypotéku na 40 procent ceny nemovitosti, což je odpovědná hypotéka. Zákon ale umožňuje, aby si domácnost vzala hypotéku na 90 procent. To, že má domácnost poloviční hypotéku, než by mohla mít, tedy že splácí jen polovinu sumy, než by musela, neznamená, že má rezervy, ale že je stále zadlužená,“ upozorňuje.

Lipovská takovou úvahu považuje za velmi zásadní lež, která nijak nesouvisí s ekonomií. „Ale jako ekonoma mě netěší, že se na této lži mnohdy podílejí i ekonomové sami.“

Proto je nezbytné rozlišovat mezi vytvářením klamů a mezi uklidňováním. „Samozřejmě že ekonom nesmí šířit paniku, a víme, že se z této krize můžeme dostat, aniž bychom prošli krví nebo se brodili bahnem.“

„Česká republika může při rozumné politice a při všech chybách, které dělají ostatní země, z této krize vyjít jako silný, zdravý a úspěšný stát... A to i v rámci Evropské unie, pokud možno bez toho, že by se nám pletla pod ruce,“ shrnuje Hana Lipovská.

Jaké jsou historické zkušenosti s dopady pandemií na ekonomiku? Jaké máme šance na ekonomickou soběstačnost?