Češi začínají opět používat veřejnou dopravu. Je jich ale zhruba polovina než před koronakrizí

Cestující se vrací zpátky do vlaků i autobusů. Dopravci tak postupně přidávají další dálkové spoje a obnovují i ty mezinárodní. Třeba do Německa, Rakouska, Nizozemska nebo Velké Británie. Veřejnou dopravou ale stále cestuje zhruba polovina lidí oproti situaci před vyhlášením nouzového stavu. Některé spoje se navíc do jízdních řádů už vůbec nevrátí. Praha 8:31 2. června 2020

Za tři roky, co pracuje jako vlaková průvodčí, se Martina Grigarová s tak velkým propadem cestujících nesetkala. Ještě před pár týdny procházela často i prázdná kupé.

„Třeba loni touhle dobou už se rozbíhala turistická sezona. Ale teď, i když se cestující vracejí, tak pořád je jich v porovnání s loňským rokem méně. Chybí nám tady turisté, ti vlastně nejsou,“ popisuje pro Radiožurnál.

K cestování vlakem se teď vracejí hlavně pracující a také studenti.

„Při kontrole už čím dál častěji vídáme a kontrolujeme studentské průkazy. Dříve byl běžný při kontrole jízdních dokladů vzájemný kontakt. Běžně jsme si brávali vytištěný e-ticket do ruky. Teď se to ale změnilo. Cestující si zvykli, abychom ten kontakt omezili na minimum, tak si ke čtecímu zařízení přikládají sami,“ přibližuje Grigarová.

Provoz na železnici je přesto dál omezený. Třeba České dráhy teď denně vypraví až o tisícovku vlaků méně než obvykle.

„V běžném provozu denně vypravíme téměř 7000 vlaků. V době největšího útlumu, kdy byla redukovaná dálková doprava, jsme byli na úrovni 4500 vlaků denně. Dnes už máme téměř 40 procent cestujících ve vlacích,“ říká mluvčí firmy Gabriela Novotná.

Větší zájem lidí o cestování potvrzuje i společnost RegioJet. Ve špičce a na vytížených trasách, třeba mezi Prahou a Ostravou, teď denně přepraví až 5000 cestujících.

„Přidáme další spoje mezi Prahou a Ostravou tak, abychom ještě víc zahustili dopravu, aby spoje jezdily ve špičkách každou hodinu tak, jak na to byli cestujících zvyklí před tím, než nastal nouzový stav,“ dodává mluvčí firmy Aleš Ondrůj.

Cesty do zahraničí

Posílené jsou i autobusové spoje z Prahy do Drážďan a Berlína. Lidé se dopraví také do Norimberku, Vídně, Londýna nebo třeba Amsterdamu. Vlakové spoje do zahraničí přibudou až od poloviny června. Podle Ondrůje ale bude záležet na dalším rozvolňování pravidel.

„Už máme tisíce rezervací, které jsou na letní cestování, což souvisí s tím, jak čeští turisté plánují strávit svou dovolenou zejména v České republice. Také předpokládáme, že zavedeme spoje i do dalších turistických destinací. Ať už je to Slovensko, Rakousko nebo Chorvatsko,“ vyjmenovává.

České dráhy zase chtějí v červnu prodloužit provoz vlaků až do Hamburku. Část spojů se už ale neobnoví. Propad počtu cestujících totiž donutil některé kraje ke škrtům v jízdních řádech. Což je případ Libereckého nebo třeba Plzeňského kraje.

V omezeném režimu jezdí i pražské tramvaje, autobusy a také metro, potvrzuje mluvčí společnosti Ropid Filip Drápal:

„Co se týká metra, tak jelikož poptávka po cestování je zhruba na 50 procentech běžného stavu a mírně postupně roste, tak od 1. 6. budou posíleny intervaly na metru.“

„Týká se to všech linek metra. Posílení bude zejména ve špičkách, kdy se intervaly na jednotlivých trasách zkrátí zhruba o 20 až 30 vteřin. To znamená, že by nemělo docházet k nějakému nárazovému přetěžování spojů,“ doplňuje.

Během tohoto týdne pak bude u některých tramvajových linek prodloužen také večerní provoz. Ve veřejných dopravních prostředcích dál platí povinnost mít zakrytý nos a ústa.