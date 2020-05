Kdy spustí program půjček pro firmy COVID 3? ‚Vláda by ho měla vyhlásit v pondělí,‘ řekl Jirásek

150 miliard korun. Právě takovou záruku chce poskytnout stát za úvěry firmám, které zasáhla krize způsobená pandemií koronaviru. Stále ale není jasné, kdy program těchto garantovaných půjček nazvaný Covid 3 začne fungovat. Ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky Jiří Jirásek řekl ve čtvrtek Radiožurnálu, že by jej vláda měla schválit a rovnou vyhlásit v pondělí. Praha 7:38 14. 5. 2020 (Aktualizováno: 8:10 14. 5. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „U Covid 3 pouze čekáme na finální vyjádření Evropské komise, protože to musí procházet notifikací," říká Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Původně měl Covid 3 odstartovat na přelomu dubna a května, ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky Jiří Jirásek v minulém týdnu ve vysílání Radiožurnálu sliboval, že se tak stane do poloviny května.

„Je potřeba, aby ten zákon byl účinný, a je potřeba uzavřít smluvní dokumenty nejen mezi Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a státem, ale především smluvní dokumenty mezi Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a komerčními bankami. Jsem přesvědčen o tom, že do 15. května to bude,“ řekl. Na webu záruční banky ale stále visí informace, že detaily zveřejní v příštích dnech.

V řádu dnů očekává spuštění dalšího kola úvěrů se státní zárukou taky vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček. „U Covid 3 pouze čekáme na finální vyjádření Evropské komise, protože to musí procházet notifikací. Vše je připraveno, vše je nastaveno. V momentě, kdy přijde notifikace – očekáváme to každým dnem – z Evropské komise, tak spouštíme,“ popsal ministr Havlíček.

Ke schválení notifikace by podle Jiráska mělo dojít v pátek. „Vláda ho (Covid 3) bude projednávat v pondělí a předpokládám, že bude ten den vyhlášen,“ řekl ve čtvrtek na Radiožurnálu Jirásek.

Zástupci firem by samozřejmě uvítali co nejrychlejší spuštění, protože od vyhlášení nouzového stavu už uplynuly dva měsíce. V předchozích programech Covid a Covid 2 uspěla se žádostmi o půjčku jen malá část firem.

„To, že program Covid 3 přichází až téměř v polovině května, je samozřejmě velmi nepříjemné. Na vládu jsme apelovali, aby s takovým programem, ze kterého je možné žádat i pro firmy, které mají více než 250 zaměstnanců, přišla mnohem dříve. To se úplně nepodařilo, ale stále si myslím, že o takový projekt zcela jistě zájem bude,“ řekl Radiožurnálu viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Jen pro malé a střední firmy

Na rozdíl od předchozích kol programů Covid ale Špicar očekává, že by mohlo být vyřizování žádostí rychlejší. „Covid 3 je pro nás na rozdíl od předcházejících zajímavý v tom, že se dostanou do hry komerční banky, u kterých předpokládáme, že jejich kapacita vyřizovat žádosti a také jejich ochota úvěry podnikům, které budou žádat, poskytovat, bude o poznání vyšší,“ porovnal programy Radek Špicar.

Živnostník nebo firma tak už nebudou svoji žádost posílat záruční bance, ale sjednají si úvěr přímo se soukromým bankovním domem.

„Bance komerční poskytneme záruku do deseti miliard korun a banky budou samy poskytovat úvěry. To znamená, klient nebude žádat o záruku u Českomoravské záruční a rozvojové banky, ale bude jenom žádat o úvěr ve své komerční bance. Peníze do ekonomiky půjdou velice rychle, velice snadno pro podnikatele,“ řekl šéf Českomoravské záruční a rozvojové banky Jiří Jirásek

Maximální výše úvěru bude 50 milionů korun. Státní záruka pak dosáhne 90 procent v případě firem, které mají nanejvýš 250 zaměstnanců. U větších podniků, které zaměstnávají do 500 lidí, pak bude stát ručit z 80 procent. Větší firmy mají zatím smůlu. Podle Radka Špicara se těch největších podniků bude týkat až program Covid Plus. Ten už podle Jiráska vyhlásil Egap.