ČSA opět létá do Paříže, Frankfurtu nad Mohanem a Amsterdamu. Další linky přibudou v příštích dnech

České aerolinie v pondělí po více než dvou měsících obnoví svůj pravidelný provoz, jejich letadla poletí do Paříže, Frankfurtu nad Mohanem a Amsterdamu. Jde o první tři obnovené linky, další budou následovat v příštích dnech. Společnost v polovině března kvůli koronavirové krizi zastavila všechny pravidelné lety z a do Česka. Praha 7:34 18. května 2020

Společnost už dříve avizovala, že spouštění prvních linek bude závislé na podmínkách cestování do vybraných zemí. V první vlně obnovování provozu jsou tak země, které tolik neomezují vstup cizinců.

Jako první odletělo letadlo do Paříže, které mělo naplánovaný odlet na 06.55. Krátce na to by měly následovat i spoje do Amsterdamu a Frankfurtu. Všechny spoje poletí v pondělí z Prahy dvakrát, stejně jako ve druhém směru.

České aerolinie (ČSA) plánují v následujících dnech obnovit ještě další linky. Ve čtvrtek 21. května by měly začít létat do Stockholmu a od 25. května do Bukurešti.

Podle původních informací měly být v příštím týdnu obnoveny také linky na Ukrajinu, konkrétně do Kyjeva a Oděsy. Dopravce je ovšem nyní na svém webu mezi spuštěnými linkami neuvádí. Do Kyjeva by podle rezervačního letu měl první spoj letět 3. června, do Oděsy pak o den později.

ČSA se tak přiřadí k dopravcům, kteří provoz na pražském letišti obnovili na začátku května. Prvním dopravcem byly aerolinky Eurowings se spoji do Düssledorfu, které první let podnikly 3. května. O den později začal do Amsterdamu denně létat také dopravce KLM. Vedle toho na letišti bez přerušení fungují spoje do Minsku od společnosti Belavia a do Sofie od Bulgaria Air.

Skupina Smartwings, do které ČSA patří, v březnu zastavila všechny pravidelné letecké spoje z a do Česka, na zemi tak zůstalo přes 90 procent její flotily.

Celá skupina, do níž vedle českých dopravců patří zahraniční divize, tak v dubnu přepravila 4900 cestujících, což je zhruba jedno procento v porovnání se stejným období loni. V posledních týdnech se na politické scéně diskutuje o možné státní pomoci pro Smartwings.

Společnost během března a dubna vypravila po dohodě s ministerstvem zahraničí několik repatriačních letů pro české občany v zahraničí a také další spoje pro zdravotnické pomůcky z Číny.