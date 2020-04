‚Pokuta už běží.‘ Pokud se s daněmi v červenci zpozdíte jen o den, platíte úrok z prodlení už od dubna

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v rámci opatření kvůli pandemii koronaviru prominula pokuty za odevzdání daňových přiznání a zaplacení daně do 1. července 2020.

Řada lidí by si tak mohla v této výjimečné situaci mylně interpretovat úlevu jako odklad termínu.

Ovšem pokud jste měli odevzdat daňové přiznání k 1. dubnu, pokuta už vám běží a v případě, že tak neučiníte do 1. července, dostanete pokutu vyměřenou už od dubna, uvedla pro iROZHLAS mluvčí Generálního finančního ředitelství. Objevila se řada interpretací, které opatření vykládaly jako posunutí termínu.

Cílem březnového opatření bylo, aby se lidé neshromažďovali na finančních úřadech nebo poštách, a nešířila se tak dál nemoc covid-19.

„Hlavní opatření liberačního balíčku bude plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o tři měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem,“ popsal v době propuknutí koronavirové epidemie v Česku mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec opatření, které v rámci takzvaného liberačního balíčku zavedla ministryně Schillerová.

Některá média nebo blogy následně interpretovaly sdělení ministerstva jako „odklad“ nebo posunutí termínu. Například článek deníku E15 začínal slovy: „Ministerstvo financí v čele s Alenou Schillerovou odloží termín přiznání daní,“ a na stránkách ministerstva financí je publikovaný text přejatý z Lidových novin s titulkem: „Alena Schillerová: Daně odložit lze, další vlnu EET ne.“

Pokud by věta o odkladu skutečně platila, tak by se ovšem fyzické nebo právnické osobě, která odevzdá daňové přiznání nebo zaplatí daň až po 1. červenci, počítal i úrok z prodlení od prvního červencového dne.

V tomto případě jde ale o plošné prominutí pokuty. „Pokuta po 1. 4. běží (za běžných okolností se toleruje prodlení pět pracovních dní – pozn. red.), automaticky se však promíjí, když si vše poplatník splní do 1. 7. 2020. Když to v této prodloužené lhůtě nesplní tak, je pokutován skutečně od začátku,“ popsala serveru iROZHLAS.cz tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství Zuzana Mašátová.

V praxi to znamená, že pokud se někdo s daňovým přiznáním nebo s platbou daně v červenci zpozdí o jeden den, zaplatit může teoreticky za celkem 92 dní. Termín je shodný jak pro fyzické, tak pro právnické osoby.

Dnem úhrady daně se rozumí datum, kdy má finanční úřad peníze na účtu, nikoli ten, kdy z účtu platbu odešlete, případně kdy na poště zaplatíte složenku.