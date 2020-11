S koronavirem bojují i čeští exportéři. Vývoz se oproti loňsku propadl o stovky miliard korun

Čeští exportéři hlásí výrazný propad zakázek. Některé firmy kvůli pandemii koronaviru pozastavily svoji výrobu, jiné zase bojují s nedostatkem materiálu a výpadkem zaměstnanců. Od začátku roku do konce září se český vývoz propadl meziročně o víc než 270 miliard korun, uvádí Český statistický úřad. Podle odhadů Asociace exportérů by ale do konce roku mohl klesnout až o 360 miliard korun.

