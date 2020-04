Mají divadla či galerie nárok na pomoc v nouzovém stavu? Ptejte se experta z ministerstva kultury

Co mají dělat muzea, galerie nebo hudební kluby a divadla v době koronavirové krize? Na otázky o možné pomoci institucím zasaženým vládními opatřeními kvůli šíření koronaviru bude ve Finanční poradně Radiožurnálu a iROZHLAS.cz. odpovídat šéf sekce živého umění ministerstva kultury Milan Němeček. Finanční poradna Praha 6:25 16. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Divadla i muzea musejí zůstávat zavřená. Mají nárok na dotaci v době koronavirové? | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Provoz kulturních zařízení

Vládní opatření dopadla na provoz kulturních zařízení dost zásadně. Už více než měsíc nefungují žádná. Zrušila se například všechna promítání filmů, výstavy, koncerty nebo festivaly. Třeba pražské nezávislé Divadlo X10 přišlo kvůli opatřením o veškeré svoje příjmy. Podle ředitelky Lenky Havlíkové soubor měsíčně přichází zhruba o 350 tisíc korun. Náklady na nájem, energie i mzdy ale divadlu zůstávají.

Největší problém je totální nejistota. Každý ministr říká něco jiného, říká Tomáš Prouza Číst článek

„Nejenom, že jsme přestali hrát večerní představení, přestali jsme taky zkoušet. Znamená to také, že jsme přerušili i naši vedlejší činnost – organizování koprodukčních akcí, případně poskytování prostoru. Je to vedle příjmu ze vstupného důležitá součást našeho financování,“ řekla Radiožurnálu Havlíková.

Divadlo funguje jako nezisková organizace. Granty, které získává, proto musí vyčerpat a nezbývají tedy žádné rezervy, které by ztráty příjmů dočasně nahradily.

Balíček na záchranu

Vláda schválila mimo jiné také balíček na záchranu kultury. Celkově chce rozdělit přes jednu miliardu korun. Část třeba právě neziskovým organizacím. Pomoc ale míří i k malým nakladatelům, tanečníkům, hercům a malířům. Ministerstvo kultury pro ně uvolní přes 400 milionů korun. Podle mluvčí rezortu Michaely Lagronové je prioritou pomoc hlavně těm, za kterými nestojí silní vlastníci.

„Hlavním cílem je zachování kulturní infrastruktury, která není zisková a nemá tedy žádné finanční rezervy. Touto pomocí bychom chtěli udržet hlavně síť divadel, muzeí, galerií, orchestrů ve všech regionech. První výzvy do těch dotačních programů by mělo ministerstvo vyhlásit v řádu týdnů,“ uvedla Lagronová.

Pomoc ale nemíří třeba soukromým divadlům, která generují zisk. Ta můžou využít podporu určenou pro podnikatele. Ať už jde třeba o půjčky nebo příspěvky na mzdy zaměstnanců.

Umělci živnostníci

Pokud zaměstnanci kulturních zařízení a taky umělci pracují na živnost - třeba jako OSVČ - můžou využít finanční výpomoci. Jde například o ošetřovné na děti, jednorázový příspěvek 25 tisíc korun. Zároveň jsou jim teď odpuštěné zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Umělecké soubory můžou využít třeba i příspěvek na přenos vystoupení skrz digitální média. Což už se v řadě případů děje, doplňuje předseda Asociace nezávislých divadel Štěpán Kubišta.

Celá sezona už je ztracená, hrát se začne až v září, odhaduje ředitel divadla v Opavě Číst článek

„Divadla, kulturní subjekty jsou velmi aktivní a vymýšlí online obsahy, streamují svoje představení, vymýšlí workshopy pro děti, nějaké naučné věci. Ale zároveň, ze svého okolí to vidím, spoustu jednotlivců už hledá práci někde jinde v sektorech, které nejsou takto zastaveny,“ popsal současnou situaci umělců Kubišta.

Žadatelé o virtuální přenos divadelních představení nebo třeba koncertů mohou předložit projekt včetně rozpočtu. V programu ministerstva kultury je pro tyto účely připraveno 30 milionů korun. A myslí se i na příspěvkové organizace - jako jsou například Národní muzeum, Památník Lidice nebo Národní galerie.

Fyzicky nebude možné kulturní akce navštívit ještě dalších šest týdnů, podle předběžného plánu vlády se začne s uvolňováním opatření postupně. Od pětadvacátého května by mohla otevřít muzea, galerie a taky výstavní síně. Dva týdny poté, tedy od 8. června, by lidé mohli zajít třeba do divadel, stejně tak budou zřejmě povoleny i kulturní a společenské akce do 50 osob.