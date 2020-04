Kvůli koronaviru nemohou do práce, na co mají nárok? Ptejte se experta, odpoví vám v online chatu

Nezaměstnanost se v průběhu března navzdory koronavirové krizi nezměnila. Zůstala na třech procentech. Bez práce bylo 225 700 Čechů. Přesto přibývá lidí, kteří svou práci vykonávat nemůžou. A to kvůli opatřením ze strany státu před onemocněním covid-19. Na co mají nárok? Dotazy posluchačů Radiožurnálu a čtenářů iROZHLAS.cz zodpoví Tomáš Dombrovský, analytik společnosti LMC, která provozuje portály práce.cz a jobs.cz Praha 6:30 8. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Dombrovský, analytik společnosti LMC, která provozuje portály práce.cz a jobs.cz | Foto: Tomáš Dobrovský | Zdroj: Archiv autora

Další díly finanční poradny:

6. dubna 2020: Máme exukuce a dluhy, jak mám postupovat v době bez příjmů?

7. dubna 2020: Jak mohou drobní podnikatelé získat pomoc od státu?

14325

Pokud opomineme živnostníky a drobné podnikatele tak nejrizikovější skupinou, co se týče nezaměstnanosti, jsou hlavně ti, kteří pracovali v pohostinstvích nebo cestovním ruchu. Takoví lidé přišli v podstatě den ze dne o svou práci. Pak jsou lidé, kteří jsou na pracovních překážkách - tedy firma byla kvůli opatřením před koronavirem uzavřena a oni zůstali doma. Jde například o zaměstnance v automobilovém průmyslu.

Jak mohou drobní podnikatelé získat pomoc od státu? Expert odpovídal na dotazy čtenářů Číst článek

Takoví lidí pokud nemají dostatečné finanční rezervy nebo se jim nechce sedět jen tak doma, můžou jít pracovat k jinému zaměstnavateli. Třeba jako Pavla Stárková, která čtyři roky pracovala jako kuchařka v jedné z pražských restaurací. Dnes je koordinátorkou pokladních v Tescu.

„Při práci dbám na to, aby od sebe měli lidi dostatečnou vzdálenost, aby se neshlukovali, aby dodržovali všechny nařízení, dále vedu zaměstnance pokladen, dohlížím, aby desinfikovali, desinfikovali, desinfikovali,“ popsala koordinátorka. K plotně v restauraci se už navíc kuchařka nevrátí. S obchodním řetězcem se domluvila, že tam zůstane zaměstnaná i dál.

A právě stovky lidí nabírají potravinové řetězce. „V březnu jsme přijali více než 1900 nových kolegů a tři čtvrtiny z toho jsou brigádnické pozice. Noví kolegové šli pracovat jak do prodejen, tak právě i do logistických center. V tuhle chvíli máme zaměstnanců i brigádníků dostatek,“ popsala Radiožurnálu mluvčí Lidlu Zuzana Holá.

A v podobném tempu nabíral třeba i obchodní řetězec Tesco. Dveře pro nové pracovníky otevřely i logistické a rozvojové firmy, kde si lidé mohou přivydělat.

„To, že dostávám nějakou částečnou výplatu od zaměstnavatele na těch překážkách, neznamená, že si nemůžu vydělávat jinde. Jenom samozřejmě je potřeba dávat pozor, aby moje činnost nebyla nějakým způsobem konkurenční nebo aby nějakým způsobem nepoškozovala toho zaměstnavatele, u kterého na těch překážkách jsem,“ potvrzuje i ředitel společnosti Quanta Human Resources Tomáš Surka.

Pozor u výpovědí

Pokud je člověk zaměstnaný, ale nemůžu vykonávat práci a nudí se doma, může dělat v podstatě cokoliv. Nikdo takovému nadšenci bránit v další práci nebude. Jde jen o to, aby lidé byli v domluvách se svými novými zaměstnavateli transparentní a nahlásili, že po skončení koronavirové krize v Česku se budou muset vrátit ke svému původnímu zaměstnavateli.

Jak postupovat, pokud vám teď hrozí exekuce? Expertka online odpovídala na dotazy čtenářů Číst článek

Pokud lidé dostanou výpověď, i tady platí jasná pravidla a nouzový stav je nemění. U výpovědí stále platí dvouměsíční výpovědní lhůta nebo odstupné.

„Určitě by pak měli dát pozor na to, aby rozlišovali na jedné straně jednostrannou výpověď zaměstnavatele a na straně druhé dohodu o rozvázání pracovního poměru. V případě dohody jim totiž bude náležet nižší příspěvek v nezaměstnanosti. U výpovědi by si také měli zkontrolovat správný výpovědní důvod v podobě nadbytečnosti, jinak by nemuseli mít nárok na příspěvek vůbec,“ popsal advokát z advokátní kanceláře E-legal Tomáš Pauch.

Zaměstnanci by také neměli zapomenout na to, aby jim zaměstnavatel vystavil zápočtový list a také výpočet na příspěvek v nezaměstnanosti.