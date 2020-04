Na jakou pomoc mají nárok rodiče samoživitelé? Ptejte se experta, odpoví vám v on-line chatu

Doteď si často přivydělávali na dohody o pracovní činosti nebo o provedení práce, teď jejich zásadní příjem zmizel a oni neví, z čeho nakrmí své děti a zaplatí nájem. Ve čtvrtém díle projektu Finanční poradna bude řeč o rodičích samoživitelích. Ti se v této nelehké době totiž často ocitají v patové situaci. Odpovídat expertka z Člověka v tísni Kateřina Bodanská. Praha 6:30 9. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žena, otec a dítě krátce po porodu | Zdroj: Pixabay

Rodiče, kteří zůstali se svými dětmi sami, se teď ocitají v mnohdy neřešitelné situaci. Školky nefungují, děti jsou malé a pravidelné přivýdělky ze dne na den skončily. Některé neúplné rodiny tak musí vyžít jen s pár set korunami vyčleněnými na nákup na celý měsíc.

Jednu takovou rodinu tvoří i maminka Bára se svým tříletým synem. Dříve si na dohodu o pracovní činnosti přivydělávala výukou němčiny. Jenže o lekce teď není zájem a Báře navíc město zavřelo i školku, kam její syn běžně docházel. Díky tomu, že zatím ještě stále pobírá rodičovský příspěvek, zvládá platit aspoň nájem. To si koneckonců před pár dny ověřovala i její bytná.

„Volala mi majitelka bytu, aby se mě zeptala, jestli budeme ukončovat smlouvu. My ji máme na rok a prodlužujeme. Ona mi volala, aby se zeptala, jestli si to ještě můžeme dovolit. Chtěla vědět, jestli budu nebo nebudu platit,“ říká.



Situace Báry je v podstatě ilustrativní - aby nemusela platit zálohy na sociální a zdravotní, vydělávala jen na takzvanou dohodu. Jenže lidem, kteří najednou přišli o tuto formu přivýdělku, zatím stát kompenzaci nenabídl.



Pokud rodiče samoživitelé pracují, pobírají podobně jako ostatní ošetřovné. Jenže čtyřiceti procentní propad příjmů bývá pro rodiny, kde je rozpočet našponovaný k prasknutí, často smrtící. Pokud pak pracují na živnostenský list, budou si pravděpodobně moct zažádat ještě o příspěvek ve výši 25 tisíc. Tedy v případě, že nejsou navíc zaměstnaní, byť třeba jen na půlúvazek.



Podle předsedkyně Klubu svobodných matek Dany Pavlouskové by samoživitelé na první místo měli vždy klást úhradu nájmu. Problém je, že pak rodině často zůstává jen pár set korun na celý měsíc.

„Nezřídka tam máme situace, a to jsou ty lepší případy, kdy ta maminka je schopná platit nájem. Ona nám pak píše, že jí po zaplacení zůstává na měsíc šest set korun. Je to šílené, pro řadu lidí, je to naprosto nepředstavitelné, ale je to tak,“ přibližuje situaci samoživitelů Pavlousková.

Mnohdy pak samoživitelé řeší svou situaci cestou do banky. Tam si, často i za nevýhodný úrok, půjčí na přežití. Jejich první kroky by ale měly vést na úřad práce. Pro ty, kteří nemají dostatečné příjmy, jsou primárně určeny dávky v hmotné nouzi, tedy doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí. Poslední variantou ze systému hmotné nouze je mimořádná okamžitá pomoc, upřesňuje mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.

„Prostřednictvím této dávky může úřad práce poskytnout prostředky na nákup nezbytného dlouhodobého předmětu, který v domácnosti schází nebo se rozbil, například na pračku. Může finančně pomoci i v případě, že žadateli hrozí vážná újma na zdraví nebo na úhradu nezbytného jednorázového výdaje,“ vysvětluje Beránková.

Dávku ale úředníci schvalují individuálně, dá se navíc kombinovat například i s ošetřovným nebo s jinými druhy státní podpory. Mohou o ni navíc požádat třeba i ty rodiny, které přišly o přivýdělek, který měly na dohodu. Peníze ale naopak nejdou použít na úhradu nákladů souvisejících s podnikáním nebo na zaplacení dluhů.

Pokud se pak na úřad práce lidé vydají, bude potřeba obrnit se trpělivostí - pracovní doba je zkrácená, a jejich činnost výrazně utlumená. Úřady jsou navíc otevřené jen v pondělí a ve středu. Teď během Velikonoc to bude v podstatě až za týden.



Podle mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kristýny Křupkové ale nebude třeba předkládat některé doklady. „Rodiny a senioři pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči nebudou muset pro nárok na výplatu za druhé a třetí čtvrtletí dokládat úřadu práce příjmy a náklady na bydlení za první tři měsíce letošního roku. Tato úprava bude platná v případě trvání mimořádných opatření,“ vysvětluje. Zákon v úterý schválila Poslanecká sněmovna, ve čtvrtek ho projedná Senát.

Samoživitelům mohou pomoci i neziskové organizace. Nadace i fondy tvrdí, že se teď setkávají s obrovskou vlnou solidarity, Češi přispívají, posílají peníze nebo nabízí vlastní pomoc. Například organizace Naše dítě nabízí samoživitelům příspěvek od dvou do pěti tisíc korun. Podobně pomáhá taky Klub svobodných matek - na jeho výzvu už se na pomoc neúplným rodinám v posledních dnech sešlo víc než 300 tisíc korun. Zapojil se ale třeba i Nadační fond Českého rozhlasu.