Co potřebují senioři, kteří jsou v době koronaviru nejohroženější skupinou. Ptejte se expertky Bohaté

Ve pátém díle projektu Finanční poradna bude řeč o pomoci seniorům. Život se jim ze dne na den změnil - navíc kvůli vysokému věku a dalším nemocem jsou nejrizikovější skupinou, která se může nakazit onemocněním covid-19. Právě senioři teď procházejí náročnými týdny. I kvůli izolaci a odkázání pomoci na ostatní. Dotazy posluchačů Radiožurnálů a čtenářů iROZHLAS.cz zodpoví Kateřina Bohatá, vedoucí linky seniorů Centra Elpida. Finanční poradna Praha 6:30 10. dubna 2020

Jedním z největších problémů pro seniory je izolace od okolí. Zvlášť pro lidi, kteří byli zvyklí na časté setkávání třeba se svými vrstevníky.

Jednou z nich je třeba šestaosmdesátiletá paní Marie. „Je mi smutno, protože jsme mívali jednou za měsíc babince. Celý týden vždycky jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou jsem navštěvovala v domově důchodců. To se mi samozřejmě po nich stýská. Ale tak si voláme. Naštěstí, že jsou ty mobily,“ popsala Radiožurnálu.

Paní Marie tak den rozděluje mezi čtení knih, poslech hudby, vaření nebo odpočinek na balkonu na sluníčku. Problémem jsou ale třeba i nákupy potravin nebo třeba vyzvedávání léků z lékáren, pokud nemají senioři třeba děti nebo vnoučata.

Proto různé organizace pro seniory nebo i kraje spustily linky, kde seniorům poradí s palčivými otázkami, nebo jim zařídí nákup přes dobrovolníky, kteří jim ho i domů, samozřejmě za přísných hygienických podmínek, dovezou.

Na seniory vždy cílili i takzvaní šmejdi, kteří během koronavirové krize přicházejí s novými produkty - třeba potravinovými doplňky, které je mají seniory údajně ochránit před nakažení novým typem koronaviru. Stejně jako třeba amulety nebo speciální desinfekční gely na ruce, místo kterých jim ale dorazila citronová voda.

„Výjimkou nejsou ani zprostředkovatelské e-shopy s rouškami, respirátory a dalšími ochrannými pomůckami. Webové stránky se zpravidla tváří jako klasický e-shop, nicméně spotřebitel uzavírá smlouvu s třetím subjektem, nejčastěji z Číny. Pokud se vyskytne problém, odmítá ho prodejce v rozporu se zákonem řešit,“ zmiňuje další problémy mluvčí spotřebitelského centra dTest Lucie Přinedomová.

Podvodníci ale využívají současné koronavirové situace i k dalším praktikám. Množí se případy, kdy nabízejí při návštěvách bytů seniorům roušky oproti podpisu. Jenže lidé v dobré víře podepíšou přechod k jinému dodavateli energií. Proto by lidé měli být ostražití a pozorně si číst co podepisují. Zapomenout by neměli ani na to, že v mnoha obcích platí zákaz podomního prodeje.

Vyzvedávání důchodů

Problémem během krize není vyzvedávání důchodů. Nově seniorům po dobu trvání nouzového stavu může vyzvedávat penzi díky plné moci někdo jiný. Novinku spustila Česká správa sociálního zabezpečení po domluvě s ministerstvem práce a sociálních věcí a také Českou poštou.

Důležité ale je mít správně vyplněnou plnou moc a mít u sebe občanský průkaz. Formulář na plnou moc najdou lidé na stránkách České správy sociálního zabezpečení nebo České pošty. Tam si lidé mohou také domluvit donesení důchodu až domů.

„Je také možné si zavolat přímo na poštu a domluvit si odnos důchodu přímo na adresu. Senioři tak mají více možností, jak obdržet své peníze. Česká pošta na svých pobočkách vyhradila čas do devíti hodin dopoledne pro seniory nad 65 let věku. Dobrovolně jsme se tak připojili k opatřením vlády, která vymezují čas například v obchodech pro tuto skupinu obyvatel,“ říká mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Podle statistik České pošty senioři pro ně vyhrazený čas na pobočkách využívají. Výhodou je, že současná koronavirová situace nemění výši důchodů. Takže senioři dostanou každý měsíc stejnou částku, na kterou jsou zvyklí.

Podle portálu Kupi.cz ale v obchodech lidé najdou o trochu méně slev na potraviny - to znamená, že pokud byli senioři zvyklí nakupovat jídlo pouze v akci, zaplatí za nákupy o trochu víc peněz. A to pro ně může být problém, pokud obrací každou korunu.