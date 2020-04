Jak pomoci sociálně slabším lidem v hmotné nouzi? Zeptejte se sociální pracovnice Člověka v tísni

Omezená otevírací doba úřadů práce nebo třeba obavy o ztrátu bydlení. To jsou některé problémy, se kterými se v době nouzového stavu potýkají sociálně slabí a lidé s nízkými příjmy. V dalším dílu Finanční poradny Radiožurnálu a iROZHLAS.cz bude odpovídat sociální pracovnice Člověka v tísni Zita Prošková. Finanční poradna Praha 6:25 17. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak pomoci sociálně slabším lidem v době koronavirové? | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Úřady práce jsou otevřené jen dva dny v týdnu a je nutné se předem objednat. Jenže to je pro lidi žijící třeba na ubytovnách problém, protože často nemají přístup k internetu ani kredit. Když teď potřebují požádat na úřadu práce o dávky, pomůžou jim zdarma třeba sociální pracovníci Člověka v tísni.

„Ten člověk nás může prozvonit a my mu zavoláme zpět. Jsme schopni online vyplnit dané formuláře, zkusíme se s úřednicí spojit a materiály, které online vyplníme, na úřad zašleme. Snažíme se tomu člověku pomoci i v tom, aby věděl, jaké dávky existují a na jaké, a za jakých podmínek má nárok,“ popisuje Radiožurnálu poradkyně z Ústí nad Labem Radka Kunešová.

Dodává, že potřební mohou od organizace získat také potraviny nebo hygienické pomůcky. Pomoc mohou lidé nalézt například i u Poradny pro občanství nebo třeba Charity České republiky.

„Můžeme je podporovat při vyjednávání jak s vlastníky bytů, tak třeba se zaměstnavateli,“ doplnila Marta Šosová z Oblastní charity Blansko. Najít náhradní bydlení je teď složitější, protože azylové domy kvůli šíření nákazy koronavirem většinou nepřijímají nové klienty.

Městské byty

V důsledku opatření proti šíření koronaviru někteří nájemníci přišli o příjem nebo o jeho část. Řada měst a obcí už přistoupila k odložení splátek nájemného – například Pardubice, nebo některé pražské městské části. Radnice podle místopředsedy Svazu měst a obcí Pavla Drahozvala uvažují i o tom, že část nájemného lidem prominou.

„Určitě není nic proti ničemu, když budou radnici informovat a řeknou jí, že jsou v kritické životní situaci, že třeba mají výpadek v příjmu, protože jeden nebo i oba manželé kvůli koronaviru nechodí do práce. V těchto případech prosíme o prominutí či snížení.“

Nájemníci bez příjmů by mohli být do konce července chráněni před výpovědí z bytů. Dlužné nájemné ale budou muset splatit do konce roku. Počítá s tím vládní návrh zákona, který schválila sněmovna. Senát jí ho ale ve čtvrtek vrátil s úpravami. V důsledku poklesů příjmů je taky možné požádat o příspěvek na bydlení.

Dávky v hmotné nouzi

K základním dávkám patří ty v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, ale také mimořádná okamžitá pomoc. Tu je podle ministerstva práce a sociálních věcí možné využít i na pokrytí základních životních potřeb jako jsou jídlo, nájem nebo i telefon.

Jde sice o jednorázovou dávku, ale podle mluvčí ministerstva Kristýny Křupkové může být během nouzového stavu poskytnuta opakovaně.

„Během mimořádných opatření se nebudou pro nárok na výši mimořádné okamžité pomoci detailněji zkoumat sociální a majetkové poměry. Bude se hodnotit příjem a dostupné finanční prostředky, které má žadatel a jeho rodina k dispozici na uhrazení nezbytných výdajů.“

Dávku by tak mělo teď být snazší získat. Úředníci ji ale schvalují individuálně a je takzvaně nenároková. Stát přijal i některé další úlevy. Lidé pobírající přídavek na dítě, příspěvky na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči nemusí za první letošní čtvrtletí dokládat své příjmy a náklady.

Úřady jim dávky vyplatí podle předchozích údajů. Uchazeči o zaměstnání se pak mohou do evidence hlásit i na dálku. A část dávek, dříve vyplácených ve stravenkách, stát od března posílá na účet.