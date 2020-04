Téměř 350 000 živnostníků požádalo do středy o příspěvek od státu. Finanční správa vyplatila 6,5 miliardy

Finanční správa přijala do středy 348 970 žádostí o vyplacení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Z toho vyřídila 309 970 žádostí a vyplatila 6,5 miliardy korun. Průměrná částka na jednu žádost je tak 24 758 Kč, uvedla správa na twitteru. Praha 11:06 23. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Statistiky takzvané pětadvacítky k 22. dubnu | Zdroj: Finanční správa ČR

OSVČ mohou o příspěvek žádat od konce minulého týdne. Za období od 12. března do 30. dubna činí maximální příspěvek 25 000 korun, tedy 500 korun denně. Ministerstvo financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700 000 OSVČ.

Ve středu pak sněmovna schválila, že příspěvek bude stát vyplácet i po 30. dubnu, a to opět 500 korun denně. Zákon umožní příspěvek vyplácet až do uvolnění všech opatření omezujících OSVČ. Vláda s nimi zatím počítá do 8. června.

Podnikatelé mohou požádat o příspěvek e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky, přes aplikaci Elektronická podání pro finanční správu, na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady.

E-mailem dorazilo zatím 209 832 žádostí, datovou schránkou 65 428 žádostí, poštou a přes podatelny 71 596 žádostí a elektronickým podáním 2114 žádostí.

Příspěvek je určen nejen živnostníkům, ale i dalším obdobným samostatným profesím. Příspěvek nepodléhá exekuci ani dani z příjmů. Na návrh skupiny sedmi poslanců rozšířila ve středu sněmovna okruh příjemců příspěvku tak, že na něj dosáhnou i OSVČ, které současně s tím pracují v zaměstnaneckém poměru jako pedagogové.