Léto strávené na českých horách se turistům prodraží. Ubytovatelé zdražují, aby dohnali ztráty ze zimy

Hotel Svatý Vavřinec ve Špindlerově Mlýně přišel kvůli vládním opatřením o miliony korun. Přes sedmdesát pokojů je už dva měsíce prázdných.

Podle ředitele hotelu Martina Vengláře teprve teď přicházejí první rezervace na pobyty. „Už nám začínají pomalu chodit, není to nic masového. Klienti ještě čekají, až bude jistota,“ popsal Radiožurnálu.

Ubytovat první hosty by tu podle plánu rušení vládních opatření mohli od 25. května. Lidé si ale za nocleh nově připlatí. „Třeba o 10 procent. Důvody jsou, že očekáváme zvýšenou poptávku po termínech,“ doplnil Venglář.

Ztráty ale podnikatelé zřejmě nedoženou ani v létě. A to i přesto, že na české hory jezdí během prázdnin stále víc lidí. „Výpadky tržeb a další náklady například na zaměstnance za předčasně ukončenou zimní sezonu jdou do stovek milionů korun. Podobné ztráty lze předpokládat i za opožděný a zatím nejasný start letní sezony,“ upozornil ředitel Asociace horských středisek Libor Knot.

Přeorientování na české klienty

Přitom právě letní sezona je pro horská střediska stále důležitější. Jen loni do ní areály investovaly zhruba 250 milionů korun. Peníze šly například na stavbu nových bobových drah, stezek v korunách stromů nebo taky na singeltraily pro cyklisty.

„Na letošek bylo plánováno přes 50 milionů korun. Ale mnohdy jsou vzhledem k současné situaci tyto investice přehodnocovány,“ popsal Knot.

Někteří hoteliéři se navíc musí v krátkém čase přeorientovat na českou klientelu. Turisté ze zahraničí totiž letos zřejmě po Česku cestovat příliš nebudou. „Někteří se pustili například do rekonstrukcí wellnes zón, do renovace kuchyně či restaurace nebo do pokojů. Lze tedy očekávat, že se to u některých promítne v ceně,“ doplnila konzultantka společnosti Pomáháme hoteliérům Radka Telyčková.

Podle provozovatelů jsou lidé v rezervacích zdrženliví a vyčkávají na další uvolňování opatření. Podle event manažerky Activeparku Lipno Olgy Kneiflové se přesto rezervační systémy pomalu plní. „Poptávají veškerý druh ubytování - ať už jsou to apartmány, hotely nebo i náš kemp,“ popsala.

Kvůli pandemii koronaviru hoteliéři zavádějí nejrůznější bezpečnostní opatření - jako je třeba bezkontaktní check-in. U vchodů hotelů pak provozovatelé umísťují například hygienické stanice s dezinfekcí, na pokojích jsou zase ionizační přístroje.