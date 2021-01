Havlíček: Opatření se zpřísňovat nebudou. Pro provozovatele na horách připravujeme kompenzace

Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) nepředpokládá, že by se v Česku měla opatření proti covidu ještě zpřísňovat. Podle něj už také není, co by se zpřísňovalo. Řekl to v ranním rozhovoru pro Radiožurnál. Ministerstvo také podle něj chystá pro provozovatele na horách kompenzace od státu. Vládu čeká další jednání kvůli koronaviru v pondělí odpoledne. Rozhovor Praha 10:19 4. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Uvažuje vláda o nějakém dalším zpřísnění opatření? Bude to odpoledne na pořadu dne?

Nedomnívám se, že by se v tuto chvíli něco mělo zpřísňovat. Jsme v posledním pandemickém stupni. S ohledem na ekonomické restrikce a restrikce v oblastech kultury a sportu po pravdě řečeno není, co by se zpřísňovalo. Pokud má někdo obavu, že by se zavedly restrikce do výroby nebo fabrik, tak to v žádném případě. V tuto chvíli předpokládám, že dnes nebude řeč o žádném zpřísnění.

Mám na mysli spíše, zda by se do nemocnic mohli vrátit medici.

To je věc druhá. Je to zcela v kompetenci ministerstva zdravotnictví. Přiznám se, že personál ve smyslu mediků nesleduji detailně.

Nelze to vyloučit, ale směřujme tuto otázku spíše na ministra zdravotnictví.

Na vládě máte jednat o kompenzacích pro některé opomenuté obory. Které to jsou a proč se na ně pozapomnělo?

Není to, že by se na ně pozapomnělo. Jde o obory, které byly nebo jsou zavřené, dostávají kompenzace. Dostávají 100 procent kompenzace mezd, plus 100 procent kompenzace odvodů, dostávají 100procentní kompenzace za nájemné, aspoň poslední čtvrtletí.

Pro celou řadu oborů, jde zejména o maloobchody, ale i služby, fitness centra, kadeřnictví a tak dále, je to průtočné. Nájemné odevzdají pronajímateli, mzdy svým zaměstnancům a nemají potom další zdroje na leasingy, úvěry a tak dále. Takže něco, co existuje v rámci kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné, které ještě dostávají 15 tisíc navíc, tak v tuto chvíli děláme pro zaměstnavatele, ať už malé střední, klidně i velké, v oboru obchody, služeb a tak dále, kdy vypočteme podle počtu zaměstnanců přímou dotaci, kterou dostane provozovatel, který z toho bude hradit fixní nebo variabilní náklady.

Situace na horách

O víkendu tisíce lidí zamířily na hory, podle záběrů z webkamer nebo i našich reportérů se ne všude dodržovala vládní nařízení. Bude na tuto situaci vláda nějak reagovat?

Samozřejmě nás to hrozně mrzí. Jedna věc je to, že lidé vyrazili a že se to tam nepohlídalo. Provozovatelé ani neměli příliš mnoho nástrojů. Mrzí nás to dvojnásob vůči těm provozovatelům, protože já osobně si uvědomuji jejich situaci, kdy v průběhu zimy musí vydělat na celý rok a každý den, kdy mají zavřeno, tak ztrácí poměrně velké zdroje.

Co chystáte pro ně?

Variant je více. Ideální by bylo, kdybychom to pokud možno brzy spustili, to bude velká diskuse s ministrem zdravotnictví. Ale čím dříve to pustíme, ale pustíme to v určitém režimu, to znamená, budou se striktně dodržovat pravidla, budou rozestupy, ten model je na to připravený, tak tím lépe.

Počítáme i s variantou B. Pokud by se to pouštělo později, tak pro ně máme připravené zařazení do programu Covid-nájemné. Řeknu příklad - pronájem svahu, což dosud nebylo možné zařadit do běžného nájemního režimu, tak jim to tam zařadíme, už za poslední čtvrtletí 2020.

Současně je chceme zahrnout do nového programu, který, jak věřím, se dnes bude schvalovat na vládě - covid uzavřené provozovny. To znamená přes počty zaměstnanců kompenzace každý den, kdy byli uzavření, počínaje polovičkou října. To znamená, alespoň částečná náhrada by mohla být navíc. Platí pro ně také stávající programy, třeba kompenzace mezd zaměstnanců. Chci tím říct, že si uvědomuji, že ani to jim nebude stačit pro to, aby se jim zima nahradila. Takže o co dříve to pustíme za striktních podmínek, o to si troufám říci, že bude lépe.

Máte představu, kdy by to mohlo být?

Nechci to střílet dopředu, musí o tom rozhodnout vláda. Je jasné, že ministr zdravotnictví má v tomhle klíčové slovo. A věřím, že dneska či v dalších dnech se o tom bude velmi důkladně diskutovat. Pro tento obor je to v tuto chvíli opravdu nesmírně důležité.

Aby se spustila ta pomoc, o které jste před chvílí mluvil, jak dlouho by to ještě muselo trvat?

Do značné míry to záleží na tom, jak bude vyvíjet epidemická situace. Hodně to záleží na tom, jak to vypadá v Evropě. Je pravda, že v Evropě se spíše zpřísňují podmínky pro lyžaře. Itálie to nyní prodloužila, na druhou stranu Slovenko to od 1. ledna úplně zavřelo. Rakousko to ale uvolňuje. Pokud se nepletu, tak v následujícím týdnu by se měla uvolnit opatření pro hotely, které jsou v lyžařských centrech.

Z koho si budete brát příklad? Bude to Rakousko, budou to jiné země?

V tuto chvíli těžko říci. Já hájím hospodářské zájmy, takže bych byl raději, kdybychom šli tou Rakouskou cestou, ale pochopitelně to musíme projednat s epidemiology a ministerstvem zdravotnictví.