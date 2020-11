Evropská komise zaslala Česku vytýkací dopis kvůli lex voucher. Cestovní kanceláře by měly vrátit peníze

Stát by měl urychleně napravit chybu způsobenou zákonem lex voucher. Tedy vyplatit klientům cestovních kanceláří peníze za neuskutečněné dovolené v době pandemie. Ve vytýkacím dopise na to upozorňuje Evropská komise. Podle ní Česko porušilo unijní předpisy a teď má stát nést odpovědnost. Praha/Brusel 11:52 25. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

Evropská komise do České republiky zaslala už několikátý vytýkací dopis. Stěžuje si na to, že cestovní kanceláře lidem vydávaly za zrušené zájezdy poukázky namísto vrácení peněz a nedaly zkrátka klientům na výběr. Podle komise tím Česko porušilo pravidla Evropské unie a má teď zařídit, aby se lidem peníze vrátily.

Jenže stát se odpovědnosti vyhýbá. „Spotřebitelé byli donuceni poskytnout cestovním kancelářím bezúročnou půjčku na období ochranné doby, co stanovoval lex voucher. To znamená, že stát využil místo své vlastní odpovědnosti, kterou měl mít vůči podnikatelům, spotřebitele. Opravdu si myslím, že by ze strany státu měl přijít nějaký krok,“ řekla Radiožurnálu vedoucí právní poradny dTest Jana Marková.

Stát se prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj brání, že unijní právo neporušil a řešení situace teď v podstatě nechává přímo na cestovních kancelářích. Ty podle resortu můžou využít peníze ze státního záchranného programu zvaného „Covid - podpora cestovního ruchu“.

Podle cestovních kanceláří, které Radiožurnál oslovil, zatím není potřeba lidem na vystavené vouchery vracet peníze. Lidé si je prý postupně proměňují za dovolené.

Tisíce voucherů

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež přesto už začátkem listopadu upozornil, že urychlené proplácení peněz by pro cestovní kanceláře bylo rizikové.

„Pokud by to chtěli proplatit okamžitě, tak je to pro cestovní kanceláře obrovská finanční zátěž. V tuhle chvíli dodržujeme zákon, který je v Čechách platný. Chováme se podle lex voucher. Pokud by došlo k nějaké právní změně, tak bychom samozřejmě na to museli reagovat,“ vysvětlil Papež.

Cestovní kanceláře vystavily klientům tisíce voucherů. Třeba zprostředkovatel zájezdů - společnost Invia - klientům vydala více než 4000 poukazů v hodnotě přes sto milionů korun. Cestovní kancelář BON TON zase zákazníkům nabídla svoje vlastní, takzvané mimořádné vouchery, kdy si lidé přesunuli termíny cest rovnou o rok později.

A například Fischer vydal poukazy v hodnotě stovek milionů korun. „V tuhle chvíli neregistrujeme nějakou nespokojenost ze strany klientů, kteří od nás mají voucher. Kolem dvaceti až pětadvaceti procent klientů si voucher okamžitě proměnilo za novou dovolenou ještě během letošního léta,“ doplnil mluvčí firmy Jan Bezděk.

Zkušenost spotřebitelských center je ale odlišná. Třeba dTest jen za pět měsíců účinnosti lex voucher přijal přes 500 dopisů od klientů, kteří si stěžovali na postup cestovních kanceláří. Některé z nich například vystavovaly poukazy na kratší dobu, než to stanovil zákon.