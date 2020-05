Ovoce a zelenina zdražují. Zemědělcům chybí stovky lidí, s problémy se potýkají i dopravci

Koronavirová krize zdražuje ovoce a zeleninu. Například česnek stojí dvojnásobek, co vloni. Paprika letos vyjde na 120 korun za kilogram a květák přijde na 70 korun. Ceny zvyšují mimo jiné opatření vlády proti šíření koronaviru. Zemědělcům chybí stovky zahraničních pracovníků, komplikovanější je i mezinárodní doprava. Obchodní ředitel pěstitelské a dodavatelské firmy Bramko Aleš Schneiberg Radiožurnálu řekl, že ceny pravděpodobně ještě porostou. Praha 17:55 6. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ceny zeleniny zřejmě ještě porostou, odhaduje obchodní ředitel pěstitelské firmy. Ilustrační foto | Foto: congerdesign/CC0 Creative Commons | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Mluvili jsme o tom, že pěstitelům chybí sezonní pracovníci - tedy hlavně brigádníci z ciziny. Je to hlavní důvod, proč zelenina zdražuje?

Důvodů je určitě víc, ale tenhle je určitě zásadní. S tím máme velký problém.

Poslechněte si rozhovor Jiřího Chuma s obchodním ředitelem pěstitelské a dodavatelské firmy Bramko Alešem Schneibergem o cenách ovoce a zeleniny

Dá se nějak vyřešit, nebo máte nějaký výhled, jak by se dal vyřešit?

Dal by se vyřešit. V podstatě každý rok ten problém vyřešený máme. Jen pro představu, abyste si to dokázali představit, tak zeleninu, kterou pěstujeme na ploše 1000 hektarů, u nás sklízí skoro 500 lidí. Bohužel ta sklizeň je založena na lidské práci - svazkování ředkvičky, svazkování svazkové cibulky, svazkové mrkve a tak dále.

Je to pouze a jenom lidská práce a tento problém máme vyřešený už letitě – od začátku naší firmy. Skoro dvacet let sem jezdí lidi z Ukrajiny, kteří už mají trvalé pobyty a už jsou na tuhle práci naprosto specializovaní. Systém máme vyřešený a máme vyřešenou i tuhle sklizeň. Ale v současné době máme obrovský problém, že tihle lidé sem nemohou přijet kvůli všem opatřením jak na naší, tak i na ukrajinské straně.

Od čeho dalšího se cena zeleniny odráží?

V první řadě jde o to, že nemůžeme sehnat lidi. Potom je to způsobené situací v dopravě - teď nemyslím českou zeleninu, ale dovozovou zeleninu. Velice špatně se shání kamiony pro dovozce, obchodníky se zeleninou – papriky, rajčata a tak dále.

Vozí to ze Španělska a Itálie. To si myslím, že je jeden z dalších faktorů. A potom to může být – a u zeleniny je to každodenní otázka – o přetlaku nebo nedostatku na trhu. Pokud je zeleniny nedostatek, tak cena samozřejmě stoupá, pokud je jí hodně, jde cena dolů. To se samozřejmě také projevuje. A samozřejmě sucho, které nás trápí. To je v médiích prakticky každý den.

Na kolik je Česko v produkci zeleniny soběstačné?

Úplně přesná čísla by vám dali na potravinářské unii, ale myslím si, že v době začátku naší produkce, když se tady u nás – v Polabí a na jižní Moravě - začne sklízet někdy v půlce dubna a do konce října, pokud jde zelenina přímo z pole, tak v komoditách, které se tady pěstují, jsme v tomto období soběstační. Potom samozřejmě začne doba vegetačního klidu – od listopadu do dubna -, kdy kromě skladované zeleniny – jako je celer, brambory, zelí a tak dál – se musí všechno dovážet. Takže v tomhle období tady v Čechách je zeleniny minimum.

Dá se očekávat, že cena zeleniny v příštích měsících ještě poroste, pokud se neuvolní hranice?

Dá se to očekávat. Může to samozřejmě na to mít vliv, pokud – díky klimatickým podmínkám – bude produkce víc, tak budou pěstitelé pod tlakem potřebovat zeleninu rychleji prodat, ale co mám zprávy, tak podobná situace je třeba v Polsku, kde také nemá zeleninu kdo sklízet. Tam taky jezdí pracovníci z Ukrajiny. Tenhle problém je v celé Evropě, je to i v Německu. Pokud se to rychle nevyřeší a firmy nedostanou povolení nabýt pracovní sílu, tak se situace může ještě zhoršit a cena může být ještě vyšší.