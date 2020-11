Pivovary zřejmě nebudou platit daň za vylité pivo. Koronavirové opatření by mohlo platit natrvalo

Pivovary zřejmě budou i do budoucna osvobozeny od spotřební daně za vylité nebo jim vrácené pivo. Předpokládá to vládní novela, kterou sněmovna podle středečního stanoviska svého rozpočtového výboru schválí. Nyní platí tento princip v souvislosti s koronavirovou krizí do konce letošního roku. Předloha, o níž by měli poslanci hlasovat ve čtvrtek, jej zavádí trvale. Praha 14:11 25. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pivovary zřejmě budou i do budoucna osvobozeny od spotřební daně za vylité nebo jim vrácené pivo. Předpokládá to vládní novela, kterou sněmovna podle středečního stanoviska svého rozpočtového výboru schválí (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Možnost vracení nespotřebovaného piva určeného k likvidaci či přepracování zpět do režimu podmíněného osvobození od daně mají pivovary od jara. Před epidemií koronaviru zákon převod piva zpět do daňového skladu neumožňoval.

Od příštího roku nebude přesun vyžadovat povolení jako nyní, ale rozhodnutí, což by mělo snížit administrativu. Kontrolu likvidace piva by prováděla celní správa.

V principu nebudou muset pivovary platit daň z piva, které neprodaly, ale vrátilo se jim z jejich distribučních skladů. Buď ho pak můžou kvůli krátké době trvanlivosti vylít, nebo přetvořit do jiného produktu, či ho například poslat na likvidaci do bioplynových stanic, sdělila už dříve ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová. Pokud by se z piva vytvořil jiný alkoholický nápoj, daň by se nakonec platila.

Dopad na státní rozpočet nelze podle důvodové zprávy přesně vyčíslit. Do konce roku se objem vrácené spotřební daně bude pohybovat v řádu několika milionů korun.

České pivovary očekávají celoroční propady tržeb v řádu desítek procent. Největší výrobci čekají pokles mezi 20 a 40 procenty, nejmenší i o více než 50 procent, uvedl již dříve svaz. V současnosti jsou zavřené restaurace a hotely kvůli vládním restrikcím k omezení šíření koronaviru.