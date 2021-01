Program poslední záchrany. Havlíček chystá dotace pro podnikatele, kteří dosud procházeli sítem

Prodejci surovin do hospod, prádelny nebo třeba dodavatelé kávy do kaváren. Jde o firmy, které v současnosti proplouvají vládním systém podpory pandemií zasažené ekonomiky. Ministerstvo průmyslu a obchodu v těchto dnech dojednává nový pomocný program, ze kterého by peníze mohly získat právě takové společnosti. Stát by jim mohl přispět na část provozních nákladů. Praha 11:08 24. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček | Zdroj: Úřad vlády ČR

Pavel Faiereisl vlastní společnost, která dodává potraviny do hospod a restaurací. Přestože mu vláda podnikání přímo neomezila, kvůli uzavření provozoven i tak přišel o většinu odbytu.

„Firmu buduju 28 let a teď mám lidem říkat, že je propustíme. To je prostě šílený tlak. Na konci května jsem se z toho psychicky zhroutil,“ svěřil se Radiožurnálu.

Ze státní podpory si sáhne jenom na Antivirus B, ze kterého mu ale stát proplatí pouze část mzdových nákladů. Podle Faiereisla není podpora státu férová. Tratí sice jako uzavřené hospody, ale na stejnou pomoc nárok nemá.

„My už jsme opravdu na dně. Úspory se tenčí. V životě jsem nikomu nic nedlužil, ale najednou jsem dlužil 30 milionů korun, ale já je neměl z čeho vzít.“

Vláda by podle něj měla podpořit i firmy, jako je ta jeho. Uvítal by například dotaci pět set korun na den na zaměstnance, na které nepobírá Antivirus.

Ministerstvo průmyslu a obchodu přitom v těchto dnech chystá program, který chce pomoci podnikatelům, jako je Pavel Faiereisl.

Proplacení části nákladů

Týkat se podle šéfa resortu Karla Havlíčka (za ANO) bude jak provozů, které vláda zavřela, tak i těch, kterým kvůli omezením „pouze“ poklesly tržby. Stát by jim podle Havlíčka mohl proplatit část nákladů.

„Program by byl alternativou ke všem stávajícím. Fakticky by už neměl nastat žádný podnikatel, který by tím sítem propadl,“ slibuje Havlíček.

Nárok na chystanou podporu by tak měly také společnosti, pro které už vláda přišla se speciálním programem. Podle Havlíčka ale nebude možné je kombinovat, resp. dotace by se zřejmě krátila o peníze z jiných podpor. Žadatelé si tak budou muset vybrat, která podpora pro ně bude výhodnější. Seznam programů, se kterými ten nový nepůjde kombinovat, Havlíček teprve dojednává.

Diskutuje se například o slučitelnosti s programem Antivirus. „S programy, které jsou úzce zaměřené, by to kombinovat zřejmě nešlo, ale s programem Antivirus by to možná kombinovat šlo. To ještě uvidíme, musíme to vyladit,“ doplnil Havlíček.

Hranice propadu tržeb

Další parametry ministerstvo dojednává s podnikatelskými svazy a dalšími resorty. Klíčová bude hranice propadu tržeb, od které budou mít firmy na dotaci nárok. Podle Havlíčka by měl být propad zásadní. Inspirovat se podle něj lze u jiných programů, které počítají až s dvoutřetinovým poklesem. To je případ příspěvku na nájemné pro provozy, které zůstaly otevřené.

Dvoutřetinový pokles ale někteří podnikatelé považují za příliš vysoký. „Když by nějaká firma byla deset měsíců v poklesu 66 procent, tak už tu půl roku nebude, to se nedá vydržet,“ podotýká Michal Blažek, provozovatel sítě prádelen, v souvislosti s pravidly čerpání peněz na nájemné.

Peníze z připravovaného titulu by měly sloužit na pokrytí provozních nákladů. Na jakou část vláda přispěje, zatím není jasné. Záležet podle Havlíčka bude na případném zájmu a možnostech rozpočtu. Podpora by se podle něj neměla příliš lišit od ostatních programů.

Podle Ladislava Minčiče z Hospodářské komory by takový program podnikatelé uvítali. Podstatné ale je, aby prokazování uznatelných nákladů bylo co nejjednodušší. „Aby to nakonec nebylo administrativně neskousnutelné, aby nemusel přinést papír o každém dodavateli té které věci,“ upozorňuje Minčič. Firmy by podle něj mohly žádat celkově až o jednotky miliardy korun.

Havlíček slibuje, že program administrativně náročný nebude. Konkrétní podmínky podpory chce představit v příštím týdnu. Vláda by ho mohla schválit do konce ledna.