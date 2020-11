Nelze podpořit ekonomiku do posledního článku. Rozpočet by to neunesl, hájí vládu náměstkyně

„PES je přínosný, dává podnikatelům jistotu toho, co bude,“ chválí nový systém epidemiologických opatření v pořadu Pro a proti náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková. „Nikdy nemohou být spokojeni všichni. Připomínky jednotlivých segmentů jsme ale poslouchali a jednali o nich.“ Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza oceňuje, že stát má konečně aspoň nějaký plán. Praha 9:39 19. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít peníze, ekonomika, mince | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Prouza ale upozorňuje, že systém PES je místy „velmi nelogický“. „Řada opatření jde proti sobě. Kdyby vláda poslouchala naše námitky, tak by vše dávalo větší smysl. Doufám, že bude čas ještě vše opravit, aby to pomáhalo a ne škodilo,“ věří.

A pokračuje: „Nikdo v řadě případů nezdůvodnil, proč věci, které jsme navrhovali, spadly do koše, nebo proč například platí jiná pravidla pro divadla a jiná pro konference. Měli bychom fungovat na základě jasných dat a vysvětlování, proč vláda opatření přijímá.“

„Podle epidemiologů je mnohem rizikovější stát půl hodiny ve skupině lidí před vchodem, než se pohybovat volně v obchodě.“ Tomáš Prouza

Náměstkyně Jirotková ale tvrdí, že zdůvodnění a argumentací padla při diskuzích celá řada. „Konkrétně v případě nařízení o 15 metrech čtverečních prostoru pro jednoho kupujícího v obchodě jsme čerpali ze zahraničí. Slovenští obchodníci se s tímto vyrovnali.“

„Pokud chce vláda 15 metrů a ne 10, jako je v Německu, tak musí prodloužit otevírací dobu na maximum a otevřít v neděli. Podle epidemiologů je mnohem rizikovější stát půl hodiny ve skupině lidí před vchodem než se pohybovat volně v obchodě,“ upozorňuje Prouza.

Nelze podpořit všechny

Jirotková prý chápe, že zpřísňování pro obchody nevypadá logicky, když čísla nárůstů nakažených nyní vypadají optimisticky: „Ale je to určitý předstupeň ke spuštění celého systému PES.“

„Vláda musí domyslet, jak funguje celý řetězec, a ne jen vybírat někoho.“ Tomáš Prouza

„Podle statistik se nejvíc lidí nakazí ve školách, ty se zavřely, v kancelářích, které částečně řeší home office, a v průmyslových podnicích,“ říká Prouza. „Pro ty ale neplatí žádné omezení. Proč tedy veškeré náklady toho slavného PSA mají nést děti, obchod a služby?“

Náměstkyně odmítá, že by průmysl byl bez dopadů: „Firmy dělají samy od sebe celou řadu opatření hygienických, režimových, snaží se, aby se lidé nepotkávali, a to nese ekonomické dopady. Klesá i spotřeba obyvatel, takže produkce nejde tak na odbyt. Důsledky epidemiologické situace neseme všichni.“

Prezident svazu kritizuje, že nárok na pomoc mají jen skutečně zavřené provozy, ale už ne jejich dodavatelé. „Takže zavřený hotel má nárok, ale prádelna, která měla 90 procent zakázek z tohoto hotelu, příjmy nemá žádné a nárok na pomoc také ne. Vláda musí domyslet, jak funguje celý řetězec, a ne jen vybírat někoho,“ žádá Tomáš Prouza.

„Existují další formy podpory jako například ošetřovné pro OSVČ a dotační schémata, která jdou napříč. Vláda se tak snaží vyjít vstříc těm nejpostiženějším, ale nelze ekonomiku podpořit do posledního článku, protože by to státní rozpočet neunesl,“ konstatuje Silvana Jirotková.

