Skiareály nechtějí otevření hotelů ani restaurací. ‚Bude to o jednodenním lyžování,‘ řekl šéf asociace

Lyžařské areály v Česku zatím vleky a lanovky nespustí. Vláda v pondělí zamítla návrh vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) na jejich znovuotevření od pátku. Kabinet chce opatření, která počítala s nošením respirátorů ve frontách a na lanovce, ještě zpřísnit. Půjde hlavně o počet lidí a systému kontrol. Ředitel Asociace horských středisek Libor Knot Radiožurnálu řekl, že skiareály už většinu věcí dodržují. Praha 11:33 26. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lyžařské areály v Česku zatím vleky a lanovky nespustí. Vláda totiž v pondělí zamítla návrh vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) na jejich znovuotevření od pátku. Vláda chce opatření, která počítala s nošením respirátorů ve frontách a na lanovce, ještě zpřísnit (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Menší počet lidí na lanovce, systém kontrol. Dokážete to zajistit, pokud to takto ve středu vláda přijme? Neviděli bychom poté třeba snímky desítek lidí pohromadě?

V podstatě od října a listopadu jsme s ministerstvem zdravotnictví za přítomnosti ministerstva průmyslu a obchodu konzultovali nastavení vhodných podmínek a myslím si, že jsme se velmi shodli.

Bylo to velmi racionální. Ne vždycky je potřeba kopírovat nějaký systém, který je někde blízko v zahraničí. Myslím si, že to umíme, že je to spíše o důsledném dodržování opatření. Ale tak, jak byla nastavena, myslím si, že fungovala i v prosinci. A pokud k tomu přistoupí něco dalšího rozumného, tak se tomu samozřejmě nebráníme.

Když si to představíme, jak se dá vlastně regulovat počet lidí u lanovky a vleků? Když dorazí nějací navíc, tak je budete posílat pryč nebo jak by to mělo fungovat?

O tom teprve debatujeme, protože jsou dva modely. Jeden je, že řídíte počet osob ve středisku, to je velmi náročné. K tomu v podstatě nepřistoupila žádná velká země, ani Švýcarsko, ani Rakousko, protože máte prodané třeba celosezonní skipasy, takže pak už musíte prodávat jen jednodenní, abyste dokázali jakžtakž řídit počet osob. V podstatě je to velmi komplikované, někdo na to nemá software, odbavovací systém.

Takže se spíše bavíme o tom druhém modelu, který spočívá v tom, že z turniketů je – když to řeknu laicky – každý druhý uzavřený, takže se počet osob trochu sníží. Je tam ale otázka, a hygienici nám to odsouhlasili, že je rozumný princip „bydlíte spolu, lyžujete spolu“, protože pokud někdo přijede stejným autem a bydlí spolu na bytě, ve stejné posteli, tak rozdělovat ho na sedačce ve venkovním prostoru taky nedává smysl. Čili musí to všechno mít nějakou míru racionality.

Jak poznáte, že lidé na sedačkové lanovce vedle sebe spolu bydlí a jsou jedna rodina?

Nejsme drábové, takže musíme mít selský rozum a přemýšlet o tom normálně. To znamená, že pokud nechci s někým jet, řeknu, že s ním nepojedu, a ta obsluha tam od toho je, aby to dokázala zajistit. To znamená, že nebudu rozdělovat tatínka se dvěma dětmi a pošlu jeho druhé dítě s nějakou cizí osobou na druhé lanovce. Čili o tom mluvíme, musí to mít nějakou hlavu a patu a ti lidé se sami oddělí tak, jak to funguje v Rakousku.

Rád bych spoustu lidé poslal do Rakouska, aby se na to podívali, jak je to úplně v pohodě. Je logické, že když s někým chci jet ve dvojici a přijde ke mně někdo jiný, tak ho buď požádám, aby odešel, anebo ten druhý ani nepřijde, protože o tom přemýšlí úplně stejně a nechá lidi odjet tak, jak potřebují.

Jednodenní hosté

V Rakousku to mimo jiné funguje tak, že třeba ve skiareálu Hochficht je omezená kabinková doprava v lanovkách na polovinu, jsou povinně otevřená okna, lidé tam musí mít respirátory. Před chvíli jste říkal, že se uzavřou turnikety, ale to přece nemůže řešit zhuštění lidí před lanovkou, protože tím se fronta jenom prodlouží a zhustí.

Ano, to je přesně ono. To znamená, musí to proto mít nějakou logiku věci, aby to nezpůsobilo jenom zdlouhavé čekání. Máme v Česku kabinovou lanovku pro lyžařské účely pouze jednu, takže se bavíme o sedačkových lanovkách a tam v podstatě ten problém skutečně nenastává. Máme už od prosince nastavené dva koridory, které jsou dva metry od sebe, kde předozadní vzdálenost je tvořena lyžemi, které má člověk na nohou. V podstatě celou dobu stojí venku.

Lidi by si taky mohli uvědomit, že stejně by mohli regulovat vchod do metra, že jen jedněmi dveřmi se může dovnitř a druhými ven a každé druhé sedadlo bude zapáskované. A to je všechno vevnitř. Takže chce to mít normální uvažování o té věci, protože se pohybujeme ve venkovních prostorech a je to stejné, jako kdybyste chtěli dělat nějaké koridory v parku.

To znamená, že distanc mezi lidmi by v podstatě vymezovala délka lyží vpředu a vzadu a stáli by jen v jedné řadě, aby nemohli být vedle sebe? Chápu to správně?

Chápete to správně, takhle to fungovalo devět dní, co jsme byli v provozu v prosinci.

Jaké jsou tedy vaše návrhy na znovuotevření? A spolupracujete na nové variantě s ministrem Havlíčkem?

Spolupracujeme. Samozřejmě bychom rádi otevřeli co nejdříve, protože pokud se to nepodaří teď ke konci ledna, k pátku, tak se stanou dvě věci. Na horách bude pokračovat ten chaos, který tady je, a ještě se zvětší, protože s jarními prázdninami možná přijedou další lidi. A za druhé skiareály bez tržeb nepřežijí, protože sice mají nějaké kompenzace, za což jsme samozřejmě rádi, ale ty jsou do výše 50 procent nákladů, to znamená, že druhou polovinu nákladů nehradí vůbec. Je potřeba vydělat na to, aby od dubna do listopadu v tom areálu mohl někdo zůstat a na další věci.

Myslíme si, že v nás určitě problém není, že epidemiologická nebezpečnost lyžování, jak to řekl i sám ministr Blatný, je velmi nízká. Pokud se diskutuje o takových otázkách, jako je zneužívání ubytování, tak tam opravdu musí nastoupit stát a vynutit si to. Jak řekl, že to nemůže být rakouský systém po Česku, tak to ale nemůžou zařídit podnikatelé mezi sebou, aby se vzájemně kontrolovali. Od toho má stát svoje nástroje. S takovým přístupem nesouhlasíme, aby se zavřel příbuzný obor jenom proto, aby se zařídilo něco, co má za normálních okolností zařizovat stát.

Zmínil jste, že s jarními prázdninami najedou další turisté, kteří pokud nebudou na služební cestě, tak se zřejmě nikde neubytují. Počítáte tedy s tím, že by to byli jednodenní lyžaři?

Samozřejmě. To je celý princip té dohody. S ministerstvem a Asociací hotelů a restaurací jsme se dohodli na tom, že je nebezpečné mít i ve stupni čtyři otevřené ubytování byť s antigenními testy. Navíc je tam problém ten, že by to fungovalo jenom na horách a všichni ostatní by otevřeli pro nikoho, takže nepojedou ani hotely a restaurace, a to ani ve čtvrtém stupni. Bavíme se teď v podstatě o nějakém zahájení provozu na začátku února, to znamená, že to bude samozřejmě o jednodenních hostech.

Je to o tom, aby maminky s dětmi, které doteď koukaly do obrazovek počítače, mohly také, když budou mít jarní prázdniny, vyjet někam normálně na hory a nemusely jenom sáňkovat a bobovat někde na stráni a projely si bezpečným způsobem sjezdovku a večer se zase vrátí domů a budou doma. Takto s tím počítáme.