Stát i banky dělají všechno pro to, aby lidem finance nedošly, tvrdí člen představenstva ČSOB

Původní záměr vlády byl, že odložení splátek úvěrů bude automatické pro všechny klienty bank. Nakonec se ale o tuto možnost bude muset žádat. Kdo by o ní měl uvažovat? „Samozřejmě ti, kteří jsou touto situací dotčeni. Lidé, u nichž došlo k omezení, nebo propadu příjmů. Ti by toho využít určitě měli,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu člen představenstva ČSOB a předseda dozorčí rady Asociace pro rozvoj trhu s nemovitostmi Jan Sadil. Praha 21:46 8. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nedostatek peněz (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Přirovnal bych to k vystřižení jakéhosi metru. Mám možnost do konce října, nebo července neplatit a potom, co skončí toto období, nastupují stejné splátky, jako byly před tím,“ vysvětluje Jan Sadil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Banky by neměly nic zkoumat a žádosti o odložení splátek včas vyřídit, myslí si Jan Sadil

„Za nějakou dobu úroky, které naběhnou za toto období, na mě čekají, ale k jejich splacení dojde až v okamžiku, kdy zaplatím celý úvěr. To znamená, že už nebudu nic dlužit z původní výše úvěru a zbydou tam na mě ty úroky, které budu muset douhradit,“ dodává člen představenstva ČSOB.

Bankovní sektor podle něj přišel s podobnými možnostmi úlev už dříve. „To, co máme dnes na stole, jsou pravidla, která budou platit pro všechny úvěrující organizace v Česku. To znamená, že všichni víme, co máme dělat. Tato pravidla budou dána zákonem a měnit je nemůžeme,“ říká v rozhovoru s Vladimírem Krocem.

Jsou banky připraveny?

Počet žádostí je poměrně vysoký. „Jak to vidím u nás ve skupině ČSOB, tak ke včerejšímu dni máme více než 30 000 žádostí, které se týkají jak hypoték, tak spotřebitelských úvěrů. Myslíme si, že největší nápor přichází právě v těchto dnech,“ řekl ve středu.

„Připraveni na něj samozřejmě na 100 procent nejsme, ale na druhou stranu děláme všechno pro to, abychom našim klientům pomohli včas. Víme jak je ta pomoc důležitá a možná trochu nestandardně zapojujeme do vyřízení žádostí roboty, kteří nám pomáhají s daty a přepisováním údajů z formulářů do smluv,“ popisuje Jan Sadil.