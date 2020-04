Vláda schválila zmrazení úvěrů a hypoték. ‚Odložení splátek bude bez poplatků,‘ uvedla Schillerová

Lidé a firmy budou moci zřejmě přerušit splácení úvěrů a hypoték, a to na tři nebo šest měsíců. Výběr délky bude na klientech. Návrh zákona ministerstva financí ve středu schválila vláda, informovalo ministerstvo. Lidé a firmy musí o odklad splátek požádat a prohlásit, že to je kvůli pandemii. Banky to zkoumat nebudou.

Praha 20:31 1. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít