Obchody nepředstavují riziko. Dát lidem šanci si nakoupit by situaci zklidnilo, konstatuje Prouza

Vláda se chystá upravit seznam sortimentu, který by se mohl prodávat v obchodech v různých stupních protiepidemického systému. Mezi výjimky by se tak měla zařadit například papírnictví. Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, ovšem jedná s vládou i o povolení prodeje oblečení pro malé děti. O vyjednávání výjimek hovořil v rozhovoru pro Radiožurnál. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:24 14. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Prouza | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Máte jako prezident Svazu obchodu k dispozici seznam, které zboží vláda umožní příští týden prodávat?

Stále o tom s ministrem Blatným jednáme, bavíme se o tom, že by se rozšířil seznam výjimek, který dneska existuje. Máme dohodu, že by tam mělo přijít papírnictví, po kterém je obrovská poptávka kvůli dětem a lidem na home office.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nedává smysl kupovat si online dva páry ponožek za 40 korun a platit 130 korun poštovné, říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza

Vidíme ještě dvě skupiny zboží, které bych byl velmi rád, kdyby je tam ministr přidal. Je to oblečení a obuv pro malé děti, tedy pro ty nejmladší, které rostou velmi rychle. Není moc rodičů čerstvých miminek, kteří počítali s tím, že si mají nakoupit na čtyři měsíce dopředu. Druhou velkou skupinou je spodní prádlo, ponožky, silonky – opět věci, které nemáte dneska kde koupit. Nedává smysl kupovat si online dva páry ponožek za 40 korun a platit 130 korun poštovné.

V rámci vyjednávání se bavíte o tom, pro jak velké děti by oblečení ještě mělo být prodejné?

Rozumná hranice je někde okolo šesti, sedmi let. Větší děti rostou výrazně pomaleji, tam se asi dá počkat.

Prymula: Riziko nákazy v restauracích je na osmém stupni z devíti. Tvrdá opatření čekejme do března Číst článek

O dalším sortimentu, jako jsou knihy, elektronika nebo sportovní potřeby nejednáte?

Tam neumíme říct, že je to klíčové, vidíme to i podle požadavků lidí. Knihy si jednodušeji koupíte online. Z mého pohledu by mělo smysl otevřít samozřejmě všechny obchody. A ne protože šéfuji Svazu obchodu, ale protože všichni tři poslední ministři zdravotnictví potvrzovali, že obchody nejsou rizikové místo. Neměli zmapovaný jediný případ, že by se v nějakém obchodě nakazila velká skupina lidí. Dneska by mělo smysl obchody pustit.

Je jasné, od kterého dne by rozšíření sortimentu mělo platit?

Pevně doufám, že od pondělka a že o tom vláda rozhodne v pátek. Pokud to neudělá, tak další zasedání je v pondělí – pak už je to otázka čtyřiadvaceti hodin. Všichni jsme se už na jaře naučili, že vláda pískne v osm večer a od půlnoci opatření platí. Tak to zvládneme i teď.

Pro některé majitele to ale může být danajský dar – pokud budou moci otevřít, budou mít nižší tržby, ale přijdou o veškerou podporu. Bude to od pondělka jinak? Asi ne úplně od pondělka. Ministr Havlíček slíbil, že dotáhneme program pro ty, kteří zatím neměli na nic nárok, ať už to byli dodavatelé zavřeným hotelům a restauracím, nebo obchody, které mohly zůstat otevřené, ale mají výrazné propady tržeb. Aby i tam přišla nějaká pomoc – ať co nejvíce ekonomiky funguje, ale ať je tady fungující záchranná síť, aby obchody zbytečně nekrachovaly.