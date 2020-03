Češi kvůli koronaviru kupují méně zájezdů. Cestovní kanceláře hlásí oproti loňsku propad i o pětinu

Malá cestovní agentura Engeltour se specializuje na výlety do Drážďan, Polska nebo Českosaského Švýcarska. Denně takový výlet zarezervovalo až 12 lidí. Jenže od konce února je situace úplně jiná. A to kvůli nemoci Covid-19.

„Nula, stoplo se to. A tato situace trvá doteď s výjimkou jedné nebo dvou rezervací. Ale spíš se jedná o zájezdy po České republice,“ popisuje pro Radiožurnál majitelka cestovní agentury Markéta Horčičková.

Někteří z klientů, kteří už měli zaplacené zájezdy, je navíc ruší. Podle Horčičkové jde hlavně o seniory a lidi v produktivním věku, kteří se bojí karantény po návratu.

Aby byly finanční dopady na agenturu co nejmenší, zařazuje od jara do nabídky více zájezdu po Česku. Přesto se Horčičková bojí o budoucnost.

„Samozřejmě dojde k finančnímu propadu. Kdyby tato situace měla trvat třeba půl roku, tak ohrožuje,“ dodává.

Výhodnější podmínky

Menší zájem klientů pociťují i velké cestovní kanceláře, a to hlavně u předprodeje zájezdů na léto. Třeba Fischeru se snížily počty předprodejů letních zájezdů k moři kvůli koronaviru ve srovnání s loňskem o 20 procent. Aby zákazníci neměli strach z výběru zájezdu o několik měsíců dřív, přistoupil Fischer ke změně podmínek.

„Kdo si koupí zájezd do konce března, tak se na něj budou vztahovat výhodnější podmínky. Do 21 dnů před odletem bude mít možnost zdarma změnit destinaci a do 21 dnů před odletem se na něj budou vztahovat zvýhodněné storno podmínky. Storno poplatek bude na té nejnižší hranici 1500 korun za osobu,“ vysvětluje mluvčí cestovní kanceláře mluvčí Jan Bezděk.

A pětinový propad v předprodejích na léto eviduje i společnost Invia. O jaké destinace nejvíce upadá zájem?

„Určitě vidíme menší zájem o asijské destinace, jako je například Thajsko, než třeba o destinace karibské. Momentálně samozřejmě vidíme pokles i u Itálie. Věříme ale v postupné uklidnění situace, předprodeje zájezdů se nejspíše neobnoví. Silné prodeje tedy očekáváme na tzv. last minute v letní sezoně, tedy zhruba od druhé poloviny května,“ doplňuje mluvčí Andrea Řezníčková.

Odklad nákupu?

S tím, že lidé mají strach letos nakupovat zájezdy s několikaměsíčním předstihem, souhlasí i Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří. Některým firmám se dokonce předprodeje úplně zastavily a to do všech lokalit. Podle Papeže bude výše ztrát pro cestovní kanceláře závislá na tom, jak dlouho útlum potrvá.

„Pokud to bude trvat pár týdnů, vidíme horizont do konce dubna, tak propady se vyčíslují na 1,5 miliardy nebo 1,7 miliardy korun v tržbách, ale nebude to mít úplně šílený dopad na cestovní kanceláře, protože předpokládáme, že to bude určitý odklad nákupu,“ podotýká Papež.

Pokud by strach z nákupu dovolených trval třeba až do října, mohlo by to mít na některé kanceláře podle Papeže likvidační dopad. A nejen na ně.

Velké problémy by pak pocítili například i hoteliéři nebo prodejci letenek.

„Pokles poptávky po letenkách do severní Itálie činí asi 90 procent v těchto dnech a u letenek do Říma je to asi o 50 procent,“ vypočítává Věra Janičinová, obchodní ředitelka letenek Student Agency.

Podle některých cestovních kanceláří by ale letos mohlo být víc zájezdů na poslední chvíli, a to i za nižší cenu než loni.