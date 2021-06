Potíže v kontejnerové dopravě kvůli koronaviru možná nezmizí ani do Vánoc, tvrdí experti

Problémy v globální kontejnerové dopravě zřejmě jen tak nezmizí, je pravděpodobné, že se udrží minimálně do konce roku. V rušné předvánoční sezoně se tak mohou objevovat i prodlevy v zásobování. Tvrdí to experti z odvětví, na které se odvolává BBC. Výskyt nákazy novým koronavirem v jihočínské provincii Kuang-tung, která je klíčová pro mezinárodní obchod, způsobil akutní problémy v místních přístavech. Nakládka i vykládka zboží se tak zpožďuje. Londýn 15:09 14. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kdy se kontejnerová doprava vrátí do normálu? (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Znamená to, že potíže v globálních dodavatelských řetězcích, které začaly být citelnější loni po vypuknutí pandemie, se ještě zhoršily. A než se následný dominový efekt vyřeší, to zřejmě potrvá měsíce, píše BBC.

Potíže v Kuang-tungu jsou nejnovější překážkou, kterým toto odvětví čelí. Přepravní firmy už se musely vyrovnat s dramatickým kolísáním poptávky v důsledku pandemie a také s dopady blokády v Suezském průplavu, který na jaře zablokovala velká kontejnerová loď. Globální povaha tohoto podnikání a nedostatek volných kapacit znamená, že problémy v jednom regionu mohou mít zásadní dopady po celém světě, a to i po dobu několika měsíců.

Posílají běžní zákazníci, ale i třeba pivovary. Přepravním společnostem výrazně přibyla práce Číst článek

Mezinárodní kontejnerový terminál Jen-tchien je jedním z mnoha přístavů v oblasti Šen-čenu, které dohromady tvoří klíčovou vstupní bránu pro export z delty Perlové řeky. Tato oblast je v Číně zároveň významným centrem průmyslu a technologií. Od konce května ale terminál funguje na zlomek své běžné kapacity, kvůli šíření koronaviru je tam činnost omezena. Výsledkem jsou prostoje a zácpy, desítky lodí čekají před přístavem, až budou moci zakotvit na místě určeném pro nakládku.

„Jeden z největších přístavů v Číně je už skoro tři týdny v podstatě zavřený. Některá kotviště sice fungují, to ale zdaleka nestačí,“ upozornil mluvčí německé přepravní společnosti Hapag-Lloyd Nils Haupt.

V posledních dnech přepravní firmy odklánějí lodě od terminálu Jen-tchien k jiným terminálům v okolí delty Perlové řeky. To ale podle Haupta způsobuje další problémy. „Můžete využít přístavy Še-kchou, Nan-ša nebo Hongkong. My ale teď vidíme, že i tam se ty prodlevy zhoršují,“ řekl.

Ucpané přístavy

Narůstající krize na jihu Číny je zatím poslední ranou, která námořní kontejnerovou dopravu zasáhla. S akutním narušením činnosti už se toto odvětví potýká více než rok. Prudké zpomalení v první fázi pandemie vystřídala horečná aktivita, protože zákazníci, kteří se kvůli omezení pohybu nemohli stýkat ani cestovat jako dřív, začali objednávat více spotřebního zboží. Tak náhlý posun v poptávce proto citelně zasáhl jemně vybalancované dodavatelské řetězce.

OBRAZEM: Požár kontejnerové lodi znečistil pobřeží Srí Lanky, odstranění následků může trvat i měsíce Číst článek

Přístavy v Evropě a v Severní Americe se začaly ucpávat, neboť ve stejnou dobu připlouvalo až příliš mnoho obchodních lodí. Přísun prázdných kontejnerů objednaných pro nové zboží naproti tomu vyschl, protože mnoho jich zůstávalo v přístavech po celém světě.

Pak přišla v březnu blokáda Suezského průplavu, jedné z nejrušnějších tras pro obchodní lodě. Stovky plavidel se pak několik dnů nemohly hnout, každý den prodlevy znamenal ve světovém obchodě ztrátu přes devět miliard dolarů, tedy téměř 200 miliard korun. Až se tuto vodní cestu podařilo uvolnit, náhlý přísun zpožděných lodí způsobil nové zácpy v hlavních evropských přístavech, jako jsou Antverpy a Rotterdam.

„Už jsme viděli světlo na konci tunelu,“ řekl mluvčí Haupt ze společnosti Hapag-Lloyd. „Ale pak se bohužel objevila ta situace v Jen-tchienu,“ dodal.

‚Přetížený systém‘

Hlavní analytik odvětvové organizace Bimco Peter Sands nicméně říká, že toto odvětví je na krizové situace zvyklé. „V celosvětové měřítku jsou tyto mimořádné stavy teď permanentní situací,“ říká. „U toho Jen-tchienu jde ale o to, že od místních úřadů potřebujeme větší transparentnost a otevřenost. Což nedostáváme, a to znamená, že u plánování nepředvídatelných situací narážíme na velkou nejistotu,“ dodává Sands, který má v organizaci Bimco na starosti právě kontejnerovou dopravu.

Loď, která sedm dní blokovala Suezský průplav, se konečně podařilo uvolnit. Pomalu odplouvá Číst článek

Lidé v odvětví námořní dopravy teď doufají, že situace kolem terminálu Jen-tchien se vyřeší co nejdříve. Experti ale podle BBC varují, že až se to stane, výrazně se zvýší objem přepravy z tohoto regionu, což by mohlo způsobit, že se ucpou další slabá místa podél dodavatelského řetězce.

„Celý ten systém už je tak přetížený, že pokaždé, když se něco takového stane, ocitne se v kritickém bodě. Takže všechno ostatní už je pak jenom voda na mlýn,“ poznamenal editor odvětvové publikace Lloyd's List James Baker.

Z toho důvodu očekává, že potíže přetrvají nejméně dalších 12 měsíců a že hlavně zákazníci z Evropy a Severní Ameriky budou muset na objednané zboží čekat mnohem déle, než jsou zvyklí za normálních okolností.