Koruna dosáhla nejsilnějšího kurzu k euru od prosince 2023. Zpevnila na 24,29
Česká měna ve čtvrtek zpevnila k euru o čtyři haléře na 24,29 Kč/EUR, což je její nejsilnější závěr od prosince 2023. Vůči dolaru během čtvrtka naopak ztratila desetník, když se kolem 17.00 obchodovala na 20,63 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.
Finanční trhy ve čtvrtek vstřebávaly výsledek středečního jednání americké centrální banky (Fed), která snížila dolarové úrokové sazby, uvedl analytik komerční banky Jan Vejmělek. „Koruna v návaznosti na to krátce posílila dokonce pod 24,30 Kč/EUR. Jedná se o její nejsilnější kurz od prosince 2023,“ dodal.
Kurz české měny během čtvrtka v reakci na vývoj eura k dolaru kolísal. Středoevropské měny podle Vejmělka nejprve společně s eurem oslabovaly a koruna k evropské měně se tak dostala nad 24,35 Kč/EUR. „Velmi rychle se ale situace otočila, dolar začal globálně oslabovat,“ doplnil analytik. Posilující euro pak táhlo vzhůru i kurz koruny.
Viceguvernér České národní banky (ČNB) Jan Frait ve středu využil poslední den před zahájením moratoria před zasedáním bankovní rady a řekl agentuře Bloomberg, že za současné situace nevidí důvod ke snižování úrokové sazby, upozornil analytik Purple Trading Jaroslav Tupý. Podle Fraita aktuální nastavení sazeb spolu s kurzem koruny má na ekonomiku spíše neutrální vliv, dodal Tupý.