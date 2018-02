Pětiletý rekord vůči euru, nejpevnější za čtyři roku vůči dolaru. Koruna dál posiluje

Koruně k výraznému posílení pomohlo ve čtvrtek zasedání bankovní rady České národní banky. Rada zvýšila základní úrokovou sazbu na 0,75 procenta. Centrální banka zároveň obnovila zveřejňování odhadu vývoje kurzu koruny vůči euru, který by podle ní měl být letos průměrně 24,90 Kč/EUR.

„Banka tak počítá s další slušným posílením, a to se na trhu ihned projevilo," uvedl analytik společnosti Patria Finance Tomáš Vlk.

Silnější závěr proti euru než ve čtvrtek koruna zaznamenala naposledy před Vánoci 2012. „Dosažení pětadvacetikorunové hladiny se dočkáme už během pár týdnů," dodala ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

Koruna si polepšila také k dolaru. Čtvrteční závěr 20,18 Kč/USD je nejlepší výsledek z hlediska české měny za posledních tři a půl roku.

Výpadek exportu bude 293 miliard

Česká měna vůči euru letos posílí do sedmi procent a příští rok o 3,3 procenta. Letošní výpadek v exportu by v takovém případě proti loňsku činil 293 miliard korun. Uvedla to ve čtvrtek Asociace exportérů. Předpověď vývoje kurzu koruny k euru, kterou ve čtvrtek zveřejnila Česká národní banka, je podle asociace optimistická.

„I když většina vývozců má kurz na jeden až dva roky předkoupený (zajištěný), přibližování kurzu eura k hodnotě 24,00 Kč přinese nemalé problémy většině průmyslu," uvedl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Loni podle odhadů exportérů stoupl vývoz na rekordních 4,15 bilionu korun.

Podle Svazu průmyslu a dopravy by ale predikce kurzu ČNB neměla firmy šokovat - pouze potvrdila pravděpodobný směr vývoje kurzu. Reálné podle svazu je, že letos může česká měna vůči euru v průběhu roku klesnout pod 25 Kč a bude dále posilovat.

„Firmy s tím ale počítají a zajišťují se proti postupnému posilování koruny například i tím, že používají euro i v tuzemských transakcích," uvedla mluvčí svazu Eva Veličková.

Hospodářská komora počítá s tím, že letos bude koruna k euru zhodnocovat jen mírně, uvedla analytička komory Karina Kubelková. „Ve směru silnějšího kurzu bude letos působit příznivý vývoj české ekonomiky a zvyšování sazeb ČNB. Naopak posilování koruny budou brzdit ti zahraniční investoři, kteří budou postupně uzavírat své pozice. Výsledkem posílení bude zřejmě další tlumení atraktivity vývozů. V roce 2018 proto neočekáváme rekordní čísla přebytku bilance zahraničního obchodu," dodala analytička.