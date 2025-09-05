Koruna je nejsilnější k dolaru od roku 2018. Může za to i stav amerického trhu práce, posílila i vůči euru
Koruna v pátek posílila vůči oběma hlavním světovým měnám. K euru zpevnila o sedm haléřů na 24,39 Kč/EUR. Vůči dolaru přidala oproti předchozímu závěru 24 haléřů a kolem 17.00 se obchodovala v kurzu 20,78 Kč/USD. K dolaru je tuzemská měna na nejsilnějších pozicích od roku 2018, k euru od prosince 2023. Vyplývá to z údajů na webu Patria Online.
„Slabý dolar se pozitivně podepsal na síle středoevropských měn. Koruna prakticky po celý týden držela silné úrovně u 24,40 Kč/EUR,“ uvedl analytik Komerční banky Jan Vejmělek.
Doplnil, že tuzemská měna zpevňovala i v pátek po nepříznivých datech z amerického trhu práce. Silnější byla koruna vůči euru naposledy na začátku prosince 2023.
„Ještě úspěšnější byla naše měna vůči zeleným bankovkám, proti dolaru se totiž kurz koruny v závěru týdne dostal až k 20,75 Kč/USD,“ doplnil Vejmělek. Koruna se tak přiblížila nejsilnějším úrovním, které měla naposledy na začátku roku 2018.
|Předchozí závěr
|V pátek kolem 17.00
|Kč/EUR
|24,46
|24,39
|Kč/USD
|21,02
|20,78
Zdroj: Patria Online
Dolar klesá
Naproti tomu americký dolar v pátek ke koši předních světových měn oslabil. Může za to zpráva o vývoji zaměstnanosti v USA, která zaostala za očekáváním, což zvyšuje šanci, že centrální banka Spojených států (Fed) sníží úrokové sazby.
Kolem 17.35 dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, klesal o 0,8 procenta a obchodoval se za 97,53 bodu.
Euro vůči dolaru posilovalo o 0,9 procenta na 1,1749 USD. Dolar k jenu ztrácel jedno procento a prodával se za 146,93 JPY. Euro vůči jenu oslabovalo o 0,2 procenta na 172,62 JPY.
Americká ekonomika podle páteční zprávy amerického ministerstva práce v srpnu vytvořila mimo zemědělský sektor zhruba jen 22 tisíc pracovních míst. Jejich tvorba tak zpomalila z červencových 79 tisíc, přičemž analytici dotazovaní agenturou Reuters čekali, že jich vznikne 75 tisíc.
Cla a obchodní politika
Data potvrzují obavy, že změny v obchodní politice a cla zvýšily firmám náklady, uvedl obchodník firmy Monex Juan Perez. Tyto náklady lze podle něj snášet jen omezenou dobu a nyní se ukazuje, že podniky mají problémy s náborem zaměstnanců.
Obchodníci dávají šanci 88 procent tomu, že Fed na svém nejbližším zasedání tento měsíc sníží základní úrok o čtvrt procentního bodu. Pravděpodobnost, že by úroky mohly klesnout až o půl procentního bodu, je podle nich nyní 12 procent.