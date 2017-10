Koruna se drží okolo hranice 25,60 za euro. Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy by výrazně víc už posilovat neměla.

Koruna je vůči euru nejsilnější za čtyři roky. Očekává se, že centrální banka zvedne úrokové sazby. Téma shrnula Barbora Kladivová

„Očekáváme, že do konce roku se bude pohybovat pásmu od 25,50 do 25,60 za jedno euro. Aktuální rozhodnutí Evropské centrální banky korunu mírně posílilo. Tento trend dalšího posilování už nebude tak silný, jako byl v uplynulých dnech a týdnech,“ řekl pro Radiožurnál Kovanda.

Podle České bankovní asociace bude česká měna pomalu posilovat i v příštím roce. Průměrný kurz by měl být okolo 25,30 korun za euro.

Česká národní banka držela kurz v rámci intervencí na 27 korunách za euro. Koruna tedy od jejich konce vůči euru posílila o téměř 1,40. Posiluje ale také vůči dolaru, který se drží okolo hranice 21,70.

Výsledky voleb korunu neovlivnily

Výsledky voleb hodnotu koruny podle hlavní ekonomky České bankovní asociace Evy Zamrazilové nijak neovlivnily. Korunu táhne nahoru hlavně očekávané zvýšení úroků.

„Volby a volební výsledky korunu žádným způsobem nepotopí. Je jasné, že posilování koruny je v současné době taženo očekáváním zvýšení základní úrokové sazby v listopadu, které se zdá být velmi jisté,“ uvedla Zamrazilová.

Centrální banka by úrokové sazby měla podle odhadů České bankovní asociace zvýšit už příští týden, a to minimálně o 0,25 procentního bodu na 0,5 procenta. Možné ale je, že centrální banka bude chtít zvyšování úrokových sazeb urychlit. Mohly by proto vzrůst až na 0,75 procenta.

Navíc zvyšování sazeb v příštím týdnu nebude konečné. S velkou pravděpodobností v něm budou bankéři pokračovat i v celém příštím roce. Podle odhadů asociace zhruba tempem 0,25 procentního bodu za čtvrt roku.

V závěru roku 2018 by se tak úroková sazba měla pohybovat na úrovni 1,5 procenta. To by mohlo průměrný úrok u hypoték dostat někam mezi tři a čtyři procenta.