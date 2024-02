Koruna dál oslabuje. ‚Vyhlídky české ekonomiky se poněkud zhoršují,‘ přibližuje ekonom Skořepa

Česká koruna v posledních měsících oslabuje. Vůči euru byla tento týden vůbec nejslabší od předloňského jara. Její kurz totiž nejprve v pondělí a pak znovu včera prolomil hranici 25 korun za jedno euro. Dolar se tento týden obchodoval za více než 23 korun. Co českou měnu oslabuje? A jaké to může být dopady? Ve vysílání Českého rozhlasu Plus odpovídal ekonom České spořitelny Michal Skořepa. Rozhovor Praha 10:17 9. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Euro a koruna | Zdroj: Profimedia

Jakou roli hraje v oslabování koruny snižování úrokových sazeb?

Je to určitě jeden z dominantních faktorů. Logika je vcelku jasná. Pokud korunové sazby v Česku klesnou, investoři budou prodávat koruny a kupovat za ně jiné měny, kde si můžou vydělat na úrocích víc, takže koruna tím pádem oslabí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s ekonomem České spořitelny Michalem Skořepou

A oslabovat bude dál, protože se očekává další snižování sazeb.

Ano, je to tak. I když tato logika nefunguje úplně železně. Investoři ve skutečnosti většinou nečekají až na okamžik, kdy jsou úrokové sazby sníženy. Většinou s tím počítají do jisté míry dopředu. A snaží se korunu prodávat dopředu jako první, aby předběhli zbytek trhu.

Pokud je snížení zhruba takové, jak bylo očekáváno, tak to už potom nemá na korunu žádný vliv, protože trh se na to nachystal předem a kdo chtěl prodat, tak už prodal.

Česká národní banka snížila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 6,25 procenta Číst článek

Zaznamenal jste spekulace v této oblasti, že by někdo využil očekávaného oslabování koruny?

Přesně tak. Vývoj koruny se dá, minimálně v posledních dnech, vysvětlit tím, že sílilo očekávání, že ČNB provede toto snížení. Na druhou stranu to, co se stalo včera (ve čtvrtek – pozn. red.) a co se děje teď v posledních hodinách, přece jenom naznačuje, že trh byl překvapen. Včera odpoledne došlo k dalšímu poměrně razantnímu oslabení koruny poté, co se ukázalo, co ČNB přesně udělala.

Z toho je vidět, že se sice očekávalo snížení úrokových sazeb, ale spíš se čekalo méně razantní snížení jenom o čtvrt procentního bodu. ČNB nakonec snížila o polovinu procentního bodu. A na to zareagoval kurz právě tím, že investoři přece jenom byli do jisté míry překvapeni tou razancí, a tím pádem koruna ještě dodatečně oslabila včera pozdě odpoledne a přes noc.

Je ještě něco dalšího, co českou měnu oslabuje?

Určitě. Zatím jsme mluvili o čistě finančních věcech. Koruna je investiční statek aktivům jako leccos dalšího. A investoři, nebo řekněme i spekulanti, si s ní můžou tímto způsobem hrát. Ale pak je tam ještě druhý vliv, ten takový standardní, čistě ekonomický. Koruna je samozřejmě prostředek směny.

Nejvyšší propad tržeb v maloobchodech za dvě dekády. Pokles je o čtyři procenta Číst článek

Kupujeme si za ni nebo prodáváme za ni určité věci. My v roli domácností, v roli firem a pak ti, kteří vyvážejí nebo dovážejí. Pokud český obchodník doveze zboží, musí za to zaplatit v eurech a musí si je nakoupit. To znamená, musí prodat koruny, a tím měnu vlastně oslabí.

Zní to, že svět koruny nebo svět směnných kurzů je svět velkých bank, vývozců, dovozců, investičních fondů a podobně. Ale každý z nás má svým způsobem droboučký vliv na kurz, protože pokud se rozhodneme například vyrazit na dovolenou do Rakouska a vyměníme si nějaká eura, tak i my vstupujeme na trh. A pokud by v třeba polovina Česka se rozhodla zničehonic vycestovat do Rakouska na dovolenou, tak to může mít na korunu docela znatelný dopad.

Možná uvidíme po jarních prázdninách, jak tento vliv běžných spotřebitelů dopadne na sílu české koruny. Řekněte nám ale ještě, mělo by nás oslabování koruny znervózňovat?

Záleží na tom, jakou má logiku. Jestli skutečně odpovídá, nebo neodpovídá tomu, co se děje. Pokud odpovídá tomu, že vyhlídky české ekonomiky se poněkud zhoršují. A tak to je v posledních týdnech, ne-li měsících. Očekávané oživení se odkládá, což se dá brát jako zhoršení, a tomu odpovídá slábnutí koruny, tak je to v pořádku, protože české ekonomice slabší koruna pomůže.

Ale pokud by se trh s korunou dostal do vrtule, nastala by tam bublina, kdy investoři přestanou koruně věřit a začnou ji panicky prodávat, tak to už je určitě špatně. To by byl velmi nepříznivý signál.