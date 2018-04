Neetické praktiky, výlety do Dubaje. Riziko korupce je v Česku stále vysoké, ukázal průzkum

Šest z deseti českých manažerů je připraveno bojovat o zakázky i neférově. A podobná část respondentů se domnívá, že korupce je v tuzemsku hodně rozšířená. Vyplývá to z výsledků patnáctého ročníku mezinárodního průzkumu společnosti EY Global Fraud Survey zaměřeného na podvody a korupci. Víc než třetina respondentů z celého světa považuje podvody a korupci za riziko pro své podnikání. Praha 8:24 26. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Korupce, úplatky (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Výlety za zábavou, nadstandardní náklady na reprezentaci jako je například výprava za golfem do Dubaje nebo služební cesta se zákazníkem na fotbalový zápas do zahraničí.

Takové jsou nejčastější korupční praktiky, které by podle průzkumu společnosti EY využilo 60 procent českých respondentů v případě, že pomohli přestát společnosti ekonomickou krizi. Přitom průměr v rozvinutých ekonomikách nedosahuje ani jedné čtvrtiny.

V Česku 24, ve světě šest procent

Podobné je to i v případě hodnotných darů. Takovou taktiku by neváhalo použít k záchraně firmy 24 procent českých respondentů - v rozvinutých ekonomikách je to 6 procent.

„Tady je potřeba říci, že čeští respondenti, to znamená představitelé významných firem v České republice, považují korupční riziko za stále velmi vysoké a zároveň jsou přesvědčeni o tom, že korupce v naší zemi je poměrně hodně rozšířená. Tento názor zastává až 56 procent českých manažerů, což je výrazně více než je světový ale i celoevropský průměr,“ vysvětlil pro Radiožurnál výsledky průzkumu Radim Bureš, manažer investigativních služeb a řešení sporů pro veřejný sektor společnosti EY.

V ČR zlepšení, na Slovensku zhoršení

Podle průzkumu je šest z 10 českých a osm z 10 slovenských manažerů připraveno bojovat o zakázky neférovou cestou. I přes tato čísla se Česko za poslední čtyři roky výrazně zlepšilo, dokonce nejvíc ze všech 55 zkoumaných zemí. Naopak na Slovensku se situace zhoršila.

„Vnímáme tu korupci jako rozšířený jev v české i slovenské ekonomice, je tam vyšší tolerance k neetickým praktikám než je globální průměr a to výrazně vyšší, jsme dokonce na špičce celosvětového pelotonu. Ty rozdíly jsou v připravenosti uplácet, vysloveně taková ta obálková metoda, na Slovensku by to využilo 44 procent manažerů, v Česku 12 procent,“ dodává podrobnosti k výzkumu Tomáš Kafka, partner oddělení investigativních služeb a řešení sporů v České a Slovenské republice společnosti EY.

Celosvětový průměr je přitom o procento vyšší. Riziko podvodu považují respondenti po celém světě za nejzávažnější hned za riziky spojenými s vývojem makroekonomického prostředí a za změnami legislativy, které upravují podnikání.

Zatímco v rozvinutých zemích považuje korupci za problém pětina manažerů, ve střední a východní Evropě je to necelá polovina a v Latinské Americe dokonce 74 procent manažerů. Navíc podvody se firmám ani nedaří příliš odhalovat.

Nástrojů je přitom hned několik, říká Radim Bureš ze společnosti EY. „Samozřejmě existuje celá škála opatření, kdy je potřeba kombinovat ta tzv. soft opatření jako je například jasné vedení ze strany vedení společnosti a nastavování té protikorupční atmosféry až po jednotlivá compliance opatření - tedy to jak důsledně vnitřní nastavení odpovídají legislativě, prověřování třetích stran, tedy dodavatelů a odběratelů nebo partnerů v cizině - což není právě moc využívaná oblast.“

Manažeři podceňují kyberútoky

Průzkum také ukázal, že čeští i slovenští manažeři podceňují rizika kyberútoků. V Česku je jako velkou hrozbu pro podnikání vnímá jen každý čtvrtý, což je nejméně v Evropě.

Průzkum společnosti EY probíhal od října loňského roku do ledna 2018 v 55 zemích. Nejčastěji s manažery a finančními řediteli společností s tržbami do jedné miliardy amerických dolarů.