Kosovo sužuje 10 let po odtržení od Srbska vysoká nezaměstnanost. Nadějí je digitální ekonomika

Deset let po vyhlášení nezávislosti na Srbsku se Kosovo chystá na oslavu první dekády samostatnosti. Kosovo ale také trápí nemoci mladého státu - rozbujelá korupce nebo vysoká nezaměstnanost. Ta se podle údajů Kosovské statistické agentury a Světové banky pohybuje kolem 30 procent. Většina podniků, které fungovaly za bývalé Jugoslávie, už lidi nezaměstnává. V Kosovu ale vznikají i nové firmy, které pracovní místa vytvářejí. Priština 9:00 17. února 2018

V Kosovu se dnes podle šestapadesátiletého taxikáře Heseta Grajčivciho žije dobře. Není čeho se bát. S kosovskými Srby se Kosované snášejí.

Kosovo sužuje 10 let po odtržení od Srbska vysoká nezaměstnanost.

Jen práce moc není. Dřív si přivydělával na stavbách, ale dnes už ho na žádnou nenajmou. Měsíčně si vydělá maximálně 200 eur, tedy asi pět tisíc korun. Ve veřejných institucích jsou platy podle Kosovské statistické agentury v přepočtu kolem 10 tisíc korun. Necelá třetina Kosovanů je úplně bez práce.

Obchody jsou ale plné zboží a lidé v nich nakupují. Ani kavárny a restaurace nezejí prázdnotou. „Je pravda, že míra nezaměstnanosti v Kosovu je vysoká. Realita je ale taková, že v každé druhé rodině v Kosovu je někdo, kdo žije v cizině. V Německu, Švýcarsku, Itálii, Spojených státech a také v Česku. A tito lidé podporují rodiny doma v Kosovu. Posílají jim peníze. Proto u nás vidíte nezaměstnané, kteří ale mají v kapse nejnovější verzi mobilu,“ říká Radiožurnálu Mergim Cahani.

Tisíciprocentní růst

Podle zakladatele společnosti Gjirafa.com Cahaniho v Kosovu je kupní síla, což pro jeho firmu působící v internetovém obchodě znamená jistotu zisků.

Cahani začal před čtyřmi lety spuštěním webové stránky s názvem Gjirafa. Je to internetový vyhledávač v albánštině, který by se dal přirovnat ke Googlu nebo českému Seznamu.

Dnes se jeho firma zabývá elektronickým prodejem různého zboží, nabízí vyhledávání v mapách nebo stahování videí. Za čtyřletou dobu své existence měla průměrný meziroční růst obratu 1000 procent. Gjirafa dnes zaměstnává 86 lidí, převážně mladých vývojářů.

Různé překážky

Mergim Cahani načerpal obchodního ducha během 11 let pobytu ve Spojených státech. Nikde prý není snadné začít podnikat. Chce to hodně úsilí, odhodlání a trpělivosti. Především na trhu, kde je třeba si zákazníky vychovat. Je to podle něj velká výzva, ale zároveň i zábava.

Firma Gjirafa musela překonávat různé překážky. Třeba když se nenašla solidní firma, která by rozvážela objednané zboží zákazníkům. Koupila proto vlastní auta a zajistila si distribuci sama.

Ze strany kosovských úřadů se Gjirafa podle jejího zakladatele Mergima Cananiho nedočkala žádných snah bránit jí v růstu. Může to být ale také tím, že se jeho firma zabývá něčím, čemu málokdo rozumí.

Motivace podnikatelů

Nejenže kosovské úřady neházejí mladé firmě Gjirafa klacky pod nohy, ale motivují a podporují podnikatele, hlavně ty v internetové ekonomice.

Jediná možnost, jak se může podle zakladatele internetové firmy Gjirafa Mergima Cahaniho mladá kosovská ekonomika prosadit v mezinárodní konkurenci, je kvalitou produktů.

V internetovém obchodování nemůže konkurovat množstvím poskytovaných služeb ani sedmimilionovému Bulharsku a už vůbec ne třeba Indii. Sílu své firmy a mladého kosovského hospodářství vidí Mergim Cahani ne v kvantitě, ale v kvalitě služeb a výrobků, které ponesou značku Made in Kosovo.