Koubský: Konec Lidových novin je mezník. Trh se změnil, ale papír má stále lepší daňovou sazbu

Svůj krok vydavatelství zdůvodňuje vývojem trhu – v poslední době se prodalo v průměru 17 000 výtisků denně, nicméně prodeje dlouhodobě klesaly a vyvstala otázka, jestli se stále vyplatí platit náklady na tisk a distribuci.

Podle Petra Koubského, redaktora Deníku N, je důležité brát v potaz i emocionální rovinu. On sám vnímá Lidové noviny jako extrémně důležitý fenomén české žurnalistiky.

„Když s papírem končí právě Lidovky, tak je to něco trochu jiného než v podstatě u jakéhokoli jiného titulu, který by to byl. Lidové noviny tu byly v různých dobách a sehrávaly různou roli, ale vždy významnou. Těžko to nevnímat jako mezník,“ zmiňuje jeden pohled na věc.

„Druhý pohled je ten, že realita trhu se pochopitelně změnila. Náklady na výrobu a zejména na distribuci papírových novin jdou pořád nahoru. A těch lidí, kteří mají zájem o tuto firmu a čtení novin, je čím dál tím méně. Z hlediska nákladů je tedy konec tištěné podoby logický,“ komentuje Koubský.

Kvalita žurnalistiky se podle něj zhoršit nutně nemusí, ale otázkou je, jaké obchodní modely pro financování obsahu na webu vydavatelství zvolí. Konkrétní podobu uvidíme až v září, po srpnovém zrušení tištěných novin.

Kdo bude další?

Lidové noviny by mohly být první vlaštovkou, za kterou budou následovat i další papírové tituly. Přesto je inzerce právě v tištěných novinách většinou výdělečnější než ta na internetu.

„Je tady ještě jeden důležitý aspekt, o kterém se moc neví a nemluví, a to jsou daňové sazby. Dokud něco vychází souběžně na papíře a na webu, tak to lze zařadit do nižší daňové sazby než čistě internetové médium,“ upozorňuje Koubský.

„Už jenom proto se řadě vydavatelů vyplatí vydávat něco na papíře, alespoň s nižší prioritou. Protože tím dosáhnout nižší daňové sazby a díky tomu i nižší koncové prodejní ceny,“ upozorňuje redaktor.

Podle Koubského se bude kvůli čím dál menšímu zájmu o papírové tituly snižovat i cena za inzerci v tisku. I tento důvod pro zachování papírových periodik se tak postupně vytratí.

