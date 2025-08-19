Kozel, Radegast i Primus. Prazdroj zdražuje některá piva kvůli nákladům na dopravu i cenám obalů
Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdraží od 1. října část svých balených i čepovaných piv o necelá tři procenta, tedy o 68 haléřů na půllitr. Ceny nezvyšuje plošně, ale pouze u některých produktů, například části portfolia značek Velkopopovický Kozel, Radegast, Master nebo Primus. Zdražení se nedotkne ležáků Pilsner Urquell a Proud, čepované „desítky“ Gambrinus, nealkoholického Birellu v lahvích a plechovkách a dalších produktů.
Naposledy pivovar ceny měnil před dvěma lety. Hospodští a obchody zatím nové ceny produktů z Prazdroje nestanovili. „Konečná cena je vždy na rozhodnutí toho, kdo pivo prodává či čepuje. Za restaurace ani obchody mluvit nemůžeme,“ uvedl Kovář.
Do skupiny Plzeňského Prazdroje patří pivovary v Plzni, Velkých Popovicích a Nošovicích a mimo jiné značky Vekopopovický Kozel, Radegast, Klasik, Primus, Master a Frisco.
Podle Kováře jsou důvodem zdražení piva především zvýšené náklady na dopravu a logistiku, a to zejména u externích dodavatelů, kteří do svých služeb promítají například rostoucí mzdy. Zvýšila se také cena obalů, především u stále populárnějších a prodávanějších plechovek.
„U těch navíc vzrostly o desítky procent také poplatky, které pivovar ze zákona platí za jejich likvidaci. V Česku dosud neexistuje zálohový systém na plechovky, který by zajistil jejich efektivní sběr a znovu využití,“ uvedl mluvčí.
Za poslední dva roky, kdy podle Kováře pivovar nezdražoval, vzrostla inflace v Česku o 5,06 procenta. „Část zvýšených nákladů Prazdroj absorbuje a nepromítne do cen. Kromě inflačních vlivů jsme museli řešit i rostoucí nároky v daňové oblasti,“ řekl.
Zvýšila se sazba u daně z příjmu právnických osob, daně z nemovitostí a vzrostla i sazba DPH u nealkoholického piva. Loni odvedl Prazdroj na daních do českého státního rozpočtu 6,6 miliardy korun, což je nejvyšší částka v historii firmy, dodal mluvčí.
Prazdroj loni zejména díky rostoucímu exportu zvýšil meziročně tržby o 6,7 procenta na 23 miliard korun. Čistý zisk klesl o 0,8 procenta na 5,9 miliardy korun. Vývoz piva loni vzrostl o desetinu na 1,97 milionu hektolitrů a prodeje v Česku zůstaly na 7,3 milionu hektolitrů.
Podle Kováře Prazdroj k cenové úpravě přistupuje kvůli tomu, aby dokázal i v budoucnu garantovat nejvyšší kvalitu svých piv i dalších služeb, také proto, aby byl i dále schopen investovat do nových produktů a výrobních inovací. Loni investoval 1,65 miliardy korun.
Nejvíce do nové stáčecí linky na skleněné vratné lahve v plzeňském pivovaru za 700 milionů korun, 420 milionů korun vynaložil na podporu hospod a restaurací, jak do jejich vybavení, tak do školicích programů pro výčepní a další personál.