Krakov, Si-an, Ejlat. Na pražském letišti působí o pět aerolinek víc než před rokem, těží z toho cestující

Letos slaví pražské letiště přesně 80 let. Zatímco během prvního roku provozu prošlo jeho branami jen asi 13 tisíc cestujících, v letošním roce se podle mluvčí letiště Mariky Janouškové očekává až patnáct milionů lidí.

„Zájem plyne z toho, že je poměrně široká a pořád rozšiřující se nabídka leteckých společností a jejich linek, které jsou z Prahy spojené přímou linkou,“ řekla Radiožurnálu Janoušková.

U odbavovací přepážky na Letišti Václava Havla stojí i pan Antonín. Do Prahy to má dál než na jiná letiště, místo odletu si vybral hlavně kvůli ceně letenky. „Letíme do Mexika přes Amsterdam. My jsme z Moravy, takže létáme hlavně z Vídně. Teďka třeba zrovna důvod, proč letíme z Prahy, je, že odsud jsou levnější letenky než z Vídně,“ vysvětlil pan Antonín.

O 20 procent méně

Potvrzují to i prodejci letenek. Podle nich se teď projevuje konkurenční boj aerolinek. Oproti loňské zimě jich z Prahy létá o dalších pět víc. Díky tomu můžou lidé výrazně ušetřit na nákupu.

„Jako příklad bych uvedl thajskou destinaci Phuket, kde loni průměrná letenka stála okolo 17 600 korun a letos je to 14 885 korun,“ vysvětluje marketingový ředitel portálu Letuška.cz Jan Marek.

Z Prahy od letoška nově létá například Qatar Airways. Podle žebříčku společnosti Skytrax patří k nejlepším leteckým aerolinkám světa. I to se na prodejích letenek výrazně projevilo.

„Češi nejčastěji v zimě létají do Thajska. Vlivem nástupu nového dopravce na český trh - společnosti Qatar Airways, prodáváme letenek do Bangkoku více. V době nástupu dopravce na trh cena poklesla o více než 20 procent,“ potvrzuje Věra Janičinová ze společnosti Student Agency.

Z Prahy tak lidé můžou létat celkem do 41 zemí světa. Letiště proto myslí i na komfort cestujících. Přibydou například přepážky nebo se zvětší prostor pro cestující. A chystají se i další novinky - jako je například služba bezpečnostních asistentů.