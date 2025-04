Kreml je nervózní. Pokles ceny ropy se odrazí na státním rozpočtu, hrozí škrty na sociálních dávkách

Proslov, který měl v minulém týdnu mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, se výrazně lišil od ostatních. Výjimečně uvedl, že se vláda obává o budoucnost ruské ekonomiky. V reakci na americká cla totiž klesla cena ropy, jejíž export plní státní rozpočet. „Situace je napjatá,“ uvedl. Moskva 19:11 14. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stín pracovníka vedle loga ruské ropné společnosti Rosn | Foto: Sergei Karpukhin | Zdroj: Reuters

Prodej ropy a zemního plynu do zahraničí tvoří významnou položku v ruském státním rozpočtu – až třetina příjmů proudí právě z tohoto odvětví. Od ceny ropy se tak odvíjí i odhady toho, kolik peněz v daném roce do státní kasy přitečou. Při ceně 69,7 dolaru (přibližně 1500 korun) za barel ropy tak byl sestaven i státní rozpočet na letošní rok.

V nepřímé návaznosti na americká cla se ale změnila i cena ropy a minulý týdne klesla na 50 dolarů za barel (1100 korun), za poslední dva roky nejnižší částku. Cena nestoupla ani poté, co USA ohlásily posun začátku zavedení cel o 90 dní.

Pokud cena na této hodnotě zůstane, získá Rusko za letošek o bilion rublů méně, než s čím počítalo.

„Tento indikátor je pro nás velmi důležitý, protože je spojen s příjmy do rozpočtu… Situace je extrémně výbušná, napjatá a emočně nabitá,“ cituje deník Financial Times mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova. Podobně mluví i ředitelka ruské centrální banky Elvira Nabiullina. „Pokud budou obchodní války pokračovat, tak obvykle vedou k ekonomickému zpomalení a možné nižší poptávce po našem vývozu energií,“ uvedla.

Změna ceny navíc přichází v době, kdy se očekává zpomalení ruské ekonomiky. Po dvou letech, kdy ekonomiku hnala dopředu válka a státní rezervy a HDP rostlo o pět procent, ruské prognózy na letošek mluvily o růstu 1–2,5 procenta.

Zároveň se začíná vyprazdňovat Národní sociální fond, kam vláda sahala, když jí jinde chyběly peníze. Od roku 2020 z něj už dvě třetiny zmizely a Benjamin Hilgenstock z ekonomické školy v Kyjevě se domnívá, že do konce roku by mohly být rezervy už úplně vyprázdněné.

Odborníci se domnívají, že to povede v Rusku ke škrtům mimo nevojenský sektor. Dotknout by se to mohlo například sociálních dávek. Další možností je zdanění exportních firem. „Po úpravě zdanění a financování dluhu bude muset Rusko zvážit snížení výdajů, což také zůstává jednou z možností, ale mimo ‚plán A‘ nebo ‚plán B‘,“ domnívá se ekonom Oleg Kuzmin.

Skutečné dopady se ukáží až za několik měsíců. „Pro rozpočet to není vůbec dobré, ale není to katastrofální,“ doplňuje Hilgenstock.

Limitování ruských příjmů

Na snížení ceny ropy reagují i nejbohatší státy světa skupiny G7, které už na konci roku 2022 zavedly limit sto dolarů za barel ruské ropy. Po pádu cen ale tento limit ztratil smysl.

„Je na čase přehodnotit způsob, jak se snažíme omezit ruský příjem. Ať říká kdokoliv cokoliv, nevypadá to, že by to fungovalo,“ zhodnotil pro britský deník The Guardian ředitel think tanku Royal United Services Institute Tom Keatinge.

Nyní proto mluví o 60 dolarech za barel, s limitem by ale mohly jít státy ještě níž. Nahrává jim k tomu stabilita na trhu. „Může tu být snaha uvnitř G7 na potrestání Moskvy, hlavně protože tu není žádná reálná obava, že by trh s ropou zůstal nezásobený,“ míní Clayton Seigle z Center for Strategic and International Studies.