Křetínského EPH v pololetí stoupl zisk na 51 miliard korun. Přispěla akvizice firmy Slovenské elektrárně
Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského v prvním pololetí letošního roku zaznamenal čistý zisk 2,1 miliardy eur (zhruba 51,4 miliardy korun). Meziročně si tak polepšil z loňských 602 milionů eur (přes 14,63 miliardy korun). Do letošních hospodářských výsledků se už promítla nová akvizice společnosti Slovenské elektrárně. Informoval o tom mluvčí EPH Daniel Častvaj.
Nejvýznamnější události první poloviny roku bylo v rámci holdingu dokončení akvizice zbývajícího 50procentního podílu ve společnosti Slovak Power Holding. EPH po ní získal kontrolu nad společností Slovenské elektrárně, tedy největším producentem elektřiny na Slovensku.
„Dokončení akvizice společnosti Slovenské elektrárně je významným krokem na naší cestě k odpovědnému růstu s nízkými emisemi uhlíku,“ uvedl místopředseda představenstva a generální ředitel Jan Špringl. Podle něj hospodářské výsledky za první pololetí prokázaly stabilitu a odolnost obchodního modelu celé skupiny.
Holding dále oznámil, že nyní vstupuje do závěrečné fáze významného investičního cyklu, jehož cílem je posílit postavení EPH. Jde například o paroplynový blok připravený na spalování vodíku s výkonem 800 MW v italské elektrárně Tavazzano, který byl zprovozněn v březnu 2025.
Prodloužení životnosti energetických zařízení
Dále čtvrtý blok jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku, paroplynovou elektrárnu v italské Ostiglii o výkonu 880 MW, která by měla začít fungovat v roce 2026, bateriová úložiště s kapacitou 695 MW a další projekty zaměřené na prodloužení životnosti energetických zařízení skupiny.
EPH také připomněl cíl do roku 2030 zcela ukončit využívání uhlí. Skupina EPH zahrnuje přes 70 společností v celé Evropě. Součástí holdingu jsou například energetické společnosti EP Infrastructure a EP Power Europe. Majoritním vlastníkem skupiny je jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský.
Mateřskou skupinou je EPCG, do ní kromě energetické sekce patří také například mediální skupina Czech Media Invest nebo EC Investments. V EPCG má Křetínský 89,3 procenta akcií a zbylých 10,7 procenta vlastní skupina manažerů EPH.