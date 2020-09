‚Česká sfinga‘ Křetínský vydělal na akciích Royal Mail už 2,7 miliardy korun, informují britská média

Podnikatel Daniel Křetínský nákupem akcií britské pošty Royal Mail už vydělal 93,1 milionu liber (2,7 miliardy Kč), napsal v pondělí web listu The Times. Křetínský začal akcie nakupovat za nejpřísnějších protikoronavirových opatření, kdy akciové trhy prudce klesaly. Svůj podíl budoval od března do července a do akcií vložil kolem 213 milionů liber. The Times Křetínského popisuje jako člověka s tajuplnou povahou a píše o něm jako o „české sfinze“.

