Zatímco vedení Velké Kraše před dvěma lety zvažovalo, že bude křišťál těžit samotná obec, to současné to odmítá. A hledá možného investora.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Promarněná šance, nebo malý přínos? Velká Kraš rozhoduje o nejvydatnějším ložisku křišťálu v Česku. Natáčela Andrea Švubová

„Jako obec sama do toho nechceme jít, protože na to nemáme lidi ani finance. Nebude to stát pár tisíc korun,“ vysvětluje pro Radiožurnál Zdeněk Zátopek, nezávislý starosta obce, která má téměř 750 obyvatel. A dodává, že dosud má signály od dvou firem.

Obec také začíná zjišťovat, zda by byl o vytěžený materiál na trhu vůbec zájem. A budoucnost ložiska mají na podzim řešit i zastupitelé.

„Rozhodne se z variant – prodej, pronájem, nebo to necháme budoucím generacím,“ říká Zátopek.

„Rozhodně v tom tak velký přínos nevidím. Když si zvážím, co všechno je pro to třeba udělat, tak například musíme připravit infrastrukturu. A tady nic není. Těžba křišťálu by byla odstřelem. Musí se postavit lehká výrobní hala, kde by byla třídička. Musíme opravit cestu,“ vyjmenovává starosta.

„Může se stát, že to skončí tak, že se to zakonzervuje a necháme to příštím generacím. Ale určitě z toho takový vývar, jak se vykládá, není a nebude,“ uzavírá Zátopek.

Promarněná šance?

Bývalé vedení obce v čele s nezávislou exstarostkou Vlastou Kočí přitom mělo jiné plány. O obnovu těžby usilovala vesnice zhruba 15 let.

„Naše myšlenka byla rozjet šperkařský průmysl a odpad pak zpracovávat dál a prodávat ho třeba do zahradnictví, kde se používá na úpravu terénu,“ vysvětluje Kočí. „Provoz by byl, troufnu si říct, minimální, nebyl by to klasický těžební průmysl, jak je vidět v ostatních kamenolomech. Byla by to jedno nebo dvě auta za týden,“ dodává.

Cínovecké ložisko lithia je na Evropu mimořádně velké. ‚Já bych do toho šel,‘ říká o těžbě geolog Číst článek

Pokud se těžba nerozjede, vesnice podle Vlasty Kočí promarní svou šanci. „Obávám se, že to bude ještě hodně generací, než se podaří obnovit něco takového,“ uzavírá.

Obec získala povolení k těžbě v září 2017. A podle mluvčího Českého báňského úřadu Bohuslava Machka není časově omezené. Před nedávnem se ale bánští inspektoři vypravili do Velké Kraše na první kontrolu lomu.

„Při kontrole zjistili některé nedostatky zabezpečení lomu proti vstupu nepovolaných osob. A zároveň zjistili, že těžební organizace nevyužila svého oprávnění k dobývání, a proto ji nařídili vypracovat plán zajištění lomu,“ uvedl Machek.

Zjištěné nedostatky by měla obec napravit co nejdříve. Do konce prázdnin ji bánští inspektoři podle Machka opět navštíví. Tamní ložisko křišťálu je podle odborníků nejvydatnější v republice, nikde jinde se aktuálně netěží.