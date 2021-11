,Pro některé prodejce to bude likvidační.‘ Zákaz vánočních trhů budí mezi firmami i politiky kritiku

Vládní rozhodnutí zakázat vánočních trhy v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu čelí výrazné kritice ze strany řady asociací a firem, které působí v oblasti turismu a gastronomie. Kritika omezení přichází i z politických řad. „Je naprostý paradox zrušit venkovní trhy třeba na náměstí Republiky a vedle toho nechat fungovat přeplněné nákupní centrum,“ míní pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Praha 21:21 25. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Jsme v šoku a zoufalí. Zatímco obchodní domy a nákupní centra zůstanou otevřena, venkovní tržiště musí být uzavřena. Je to absurdní,“ řekla mluvčí firmy Taiko Hana Tietze | Foto: David W Černý | Zdroj: Reuters

Zástupci firmy Taiko, která organizuje největší pražské vánoční trhy na Staroměstském náměstí, jsou vládními opatřeními zakazujícími trhy šokováni. Označují je za absurdní a pro některé prodejce za likvidační.

„Jsme v šoku a zoufalí. Zatímco obchodní domy a nákupní centra zůstanou otevřena, venkovní tržiště musí být uzavřena. Je to absurdní,“ řekla ve čtvrtek mluvčí Taika Hana Tietze.

Společnost doufá v to, že vláda organizátorům a prodejcům nabídne kompenzace.

Na příprvě trhů pracovala společnost v průběhu celého letošního roku. Podle mluvčí se organizátoři připravili i na zpřísněná opatření a kontroly očkovacích certifikátů návštěvníků trhů.

„Najali jsme nové zaměstnance, kteří se na přípravě a organizaci podíleli. Zrušili jsme také doprovodný program a přichystali se na všechna nařízení,“ řekla Tietze.

Problémy budou mít podle Tietze také někteří prodejci, a to zejména ti, kteří si vzali úvěry, z kterých pořizovali zboží. „Takže pro ty to bude likvidační,“ dodala. Zda a kdy firma stánky z náměstí odstěhuje, podle ní zatím nebylo rozhodnuto.

Zásadní dopad na návštěvnost a tržby

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR) sdílí nespokojenost se zrušením vánočních trhů. Podle prezidenta asociace Václava Stárka bylo totiž možné na nich dodržet režim podle požadavků hygieniků.

Alespoň malá část turistů, která by do České republiky v následujících týdnech přijela, by podle Stárka mířila právě za adventními trhy. Propagace v zahraničí lákala právě na jejich konání, uvedl.

Společnost Storyous, která dodává do restaurací technologie a pokladní systémy, upozornila, že vláda opatření znovu přijímá na poslední chvíli a gastronomické provozy nemají čas se na ně připravit. Například skladové zásoby obvykle neřeší ze dne na den.

„Zrušením vánočních trhů, uzávěrou restaurací ve 22 hodin a omezením kapacity na 100 osob restaurace a další zařízení prakticky přichází o tradiční vrchol roku, to znamená vánoční večírky, oslavy a další eventy. Pokud byl už na začátku listopadu propad návštěvnosti restaurací v porovnání s rokem 2019 více než 20 procent, v prosinci se můžeme spolehlivě dostat na víc než 50 procent,“ uvedla ve čtvrtek pro za firmu Storyous Jana Kohoutová.

Vláda by měla podle ní zavést testování i očkovaných lidí a zároveň pracovat na zvýšení proočkovanosti obyvatel.

Adekvátní kompenzace?

Vládní rozhodnutí zrušit vánoční trhy je podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) nehorázné a vláda musí trhovcům nabídnou adekvátní kompenzace. „Považuji to za důkaz finálního selhání dosluhující vlády Andreje Babiše (ANO) a jejich absolutní neschopnosti cokoliv plánovat. Zajímalo by mě, co pro zbrzdění pandemie dělali doteď,“ uvedl Hřib.

Je paradox zrušit venkovní trhy třeba na Náměstí Republiky a vedle nechat fungovat přeplněné nákupní centrum. Toto rozhodnutí ze dne na den je nehorázné vůči provozovatelům trhů i stánkařům, kteří si zboží často koupili na úvěr. Vláda musí nabídnout finanční kompenzace stánkařům. pic.twitter.com/7trRJtaiMo — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) November 25, 2021

„Navíc je naprostý paradox zrušit venkovní trhy třeba na náměstí Republiky a vedle toho nechat fungovat přeplněné nákupní centrum,“ sdělil ve čtvrtek Hřib.

„Připomíná mi to situaci z minulého roku. Tehdy jsme ale byli svědky situace, kdy dobrá čísla v Praze umožnila vládě nechat v rámci systému PES velké obchody otevřené v celé zemi. Díky tomu pak pandemie dosáhla v lednu dalšího maxima,“ dodal Hřib.

„Rozhodnutí vlády o zrušení konání venkovních vánočních trhů doslova ze dne na den, je nehorázné vůči všem provozovatelům trhů i samotným stánkařům, kteří si zboží mnohdy zakoupili na úvěr. Je neskutečné, že je nechali stánky i postavit a teď je budou nutit je zase zbourat,“ uvedl Hřib.

Ústecký vánoční program

Organizátor vánočního programu v Ústí nad Labem Jaroslav Pém zvažuje, zda zůstane zachována aspoň jeho kulturní část. Řekl to ve čtvrtek poté, co vláda rozhodla kvůli epidemii koronaviru mimo jiné o zrušení adventních trhů. Stánky se podle Péma budou uklízet v pátek, kdy rovněž seznámí s aktuální situací prodejce.

Vedení města ve středu novinářům oznámilo, že se trhy budou konat na Lidickém náměstí, koncerty a další kulturní program pak budou přemístěny do atria ústeckého magistrátu, kam by mohli jít jen očkovaní nebo lidé po prodělání nákazy.

Pém uvedl, že se zrušení na kulturní akce nevztahuje, v oploceném areálu by se tak případně mohly konat. „Je to na domluvě s městem,“ doplnil.

Informace je podle Péma zatím čerstvá, a se zástupci města tak ještě nemluvil. Jak to bude se zaplacením nákladů, ještě netuší. Na přípravě adventního programu se ale podle něj pracovalo od léta.

Trhy ještě před čtvrtečním rozhodnutím vlády zrušil Varnsdorf na Děčínsku. Jeho místostarosta Jiří Sucharda (ODS) už dřív řekl, že město nedokáže zajistit, aby návštěvníci trhů dodržovali rozestupy a všichni měli potvrzení o očkování nebo o prodělání covidu-19.

Adventní trhy a folklorní koncerty zrušila dřív i Krásná Lípa na Děčínsku. Další města pak nepočítala s oficiálním rozsvícením

,Vedení to ráno vyhodnotí‘

Rozhodnutí vlády o zrušení vánočních trhů zaskočilo radnici v Prostějově, kde bylo více než 20 stánků ve vánočně vyzdobeném centru města otevřeno teprve ve středu.

Vedení města v pátek ráno prostuduje nejnovější nařízení vlády a rozhodne o dalším postupu, řekla ve čtvrtek mluvčí radnice Jana Gáborová.

V plném proudu už byly vánoční trhy v Olomouci, kde prodejci zaplnili více než 130 stánků. Mnozí z nich nyní mají velké starosti, jak po zrušení vánočních trhů naloží se zásobami zboží, hlavně potravin. Někteří z nich budou v pátek prodávat s výraznou slevou.

„Vedení města dnešní rozhodnutí vlády v pátek ráno vyhodnotí, protože jsme se to dozvěděli z tiskové konference. Musíme se podívat, jak přesně je zrušení vánočních trhů formulováno,“ uvedla ve čtvrtek Gáborová, podle které ze zveřejněných informací zatím není jasné, zda mají být na vánočních trzích zrušeny všechny stánky, nebo bude umožněn aspoň prodej potravin a nápojů, které ovšem nebudou moci být konzumovány v místě prodeje.

Zpráva o zrušení vánočních trhů ve čtvrtek zaskočila i prodejce. Provozovatel stánku s uzeným lososem na vánočních trzích v Olomouci se bude snažit rychle prodat zásoby.

Vyprodání zásob

„Vzhledem k tomu, že tady máme poměrně velké zásoby, tak na zítřek nabízím padesátiprocentní slevu,“ řekl ve čtvrtek prodejce regionálnímu informačnímu webu JsemzOlomouce.cz.

Příprava uzeného lososa je časově náročná, takže se musí vyrábět s předstihem a ve větším množství.

„Jsem zásobený na víkend, který neproběhne. Potřebuji to zítra dostat mezi lidi,“ dodal prodejce. Na chodu stánku s uzeným lososem se podílí provozovatel restaurace U Ervina v Hlubočkách Olomouce, který na sociálních sítích oznámil, že má nakoupeno ještě zhruba 30 kilogramů lososa.

Co se neprodá v pátek v Olomouci, to o víkendu nabídne svým hostům v restauraci.

V Přerově vánoční trhy otevřít ani nestihli, v plánu to mělo město v nadcházejících dnech. Vzhledem k opatřením už se to nestane. Podle mluvčí radnice Lenky Chalupové vzhledem k narůstajícím počtům nákaz s touto variantou již město počítalo. Už tento týden v pondělí radnice rozhodla o zrušení veškerého doprovodného programu.

„V pátek 26. listopadu ráno jsme měli předávat stánky prodejcům, trhy se měly rozjet na první adventní neděli. Nic z toho se už neuskuteční, 14 stánků necháváme prozatím na náměstí. Strom bude rozsvícen bez veřejnosti zřejmě v neděli 28. listopadu ráno,“ řekla ve čtvrtek mluvčí radnice Lenka Chalupová.