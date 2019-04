Řešením bytové krize jsou i chaty a chalupy. I jejich cena se ale začíná v posledních letech zvyšovat

„Je to zhruba 120 let stará budova,“ popisuje Roman Kotek ze společnosti Bidli chalupu, kterou by ještě před pěti lety zájemci koupili nanejvýš pro rekreaci. Bytů je ale nyní málo a hypotéky se stávají čím dál méně dostupnými. Místo třípokojového bytu v pražském paneláku tak hlavně mladí lidé raději koupí chalupu nebo chatu, a tu si upraví.

„Většinou je problém odpad, takže je třeba vyřešit napojení - čistička, jímka, další bývá voda, většinou tam bývá studená plus samozřejmě vytápění,“ říká Kotek.

„Za posledních deset let se s touto situací pravidelně setkávám, hlavně v obdobích, kdy cena ostatních nemovitostí zásadním způsobem roste,“ potvrzuje i Monika Maděrová ze společnosti Remax. Jenže vůči rostoucím cenám už přestávají být imunní i chaty a chalupy a rok od roku výrazně zdražují.

„Za poslední tři roky se průměrná cena chalupy zvýšila o 368 tisíc a průměrná cena prodané chaty nebo chalupy se pohybuje okolo milionu dvě stě korun,“ dodává.

Třeba Tereza Hanzlová v jedné takové už rok žije. Rozdíly oproti klasickému rodinnému domu nepociťuje. „Pro mě osobně a pro mého partnera je to naprosto plnohodnotné. I jsme jednu chvíli uvažovali, že si chatu koupíme, pak se změnila legislativa hypoték,“ popisuje.

Problémem je nejen hypotéka

A právě hypotéka může být podle Daniela Horňáka ze společnosti ChystrýHonza.cz kámen úrazu. „Ve většině případů tam může být problém třeba s věcnými břemeny a toto je dobré prověřit, protože pro banku toto bude jedno z hlavních kritérií,“ vysvětluje.

A třeba kvalita příjezdových cest nemusí být problém jen pro banku, ale podle architekta Pavla Hniličky třeba i pro záchranku nebo hasiče. „Pokud je to v nějaké lokalitě, kde jsou dvě stě, tři sta metrů dlouhé cestičky, které mají tři metry šířku, nedá se tam zajet hasičským autem pořádně. Když je potřeba, aby přijela záchranka, tak musí couvat obrovské vzdálenosti,“ upozorňuje.

Zatímco někteří původní dům zachovají a jen uzpůsobí, jiní postaví úplně nový dům. „Znám případy, kdy se zbourá malá chatka, která má dva pokoje, a tam se postaví dům s dvanácti pokoji, a to samozřejmě je problém,“ dodává Pavel Hnilička.

Některé staré chatové osady nebo malé vesnice tak v posledních letech mění svůj ráz. Na každé obci proto zůstává, jak potřeby rekreantů, kteří své chaty neopouštějí ani za nejtužší zimy, zahrnou do svých územních plánů.