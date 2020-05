Zvládnutí krize je zásluha vlády? To si netroufne říct žádný kompetentní člověk, míní Niedermayer

Německá kancléřka a francouzský prezident mají ambiciózní plán na oživení evropských ekonomik. Do jakéhosi eurofondu by šlo 500 miliard eur (13,8 bilionu korun). Premiér Andrej Babiš (ANO) se ale k plánu staví velmi kriticky. „Jeho úsudek je chybný,“ řekl v pořadu Interview Plus Luděk Niedermayer, europoslanec a první místopředseda Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu. Praha 18:33 22. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Luděk Niedermayer (TOP 09) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Veroniky Sedláčkové

Premiérovi vadí, že by peníze měly jít přednostně nejvíc postiženým zemím. Česko podle něj nemůže být trestáno za to, že situaci relativně dobře zvládlo. Europoslanec TOP 09 a bývalý viceguvernér České národní banky (ČNB) Luděk Niedermayer s tím dost kategoricky nesouhlasí.

„Jeho úsudek je chybný ze dvou důvodů: Evropská unie stojí na solidaritě, což znamená, že si pomáháme. A pokud teď čelíme největší zdravotní a ekonomické krizi nejméně za půl století, tak (přece) musí solidarita fungovat. To ale neznamená, že pomoc dostanou ti, co jsou krizí zasaženi málo, ale ti, co jsou jí zasažení víc,“ říká v Interview Plus.

Druhá linie Niedermayerovy úvahy je ryze pragmatická. „Musí být každému, kdo se zabývá ekonomií, přece jasné, že se Evropa dostane z krize rychle a společně, nebo společně, ale pomaleji. Je iluzí se domnívat, že země jako je Česko nebo Německo, překonají ekonomickou krizi, zatímco Itálie, Španělsko, Portugalsko budou stále v ekonomické krizi hluboce ponořeny. To není možné. (Naše) ekonomiky jsou hluboce provázány,“ vysvětluje.

Sami to nedáme...

Na příkladu naší proexportní ekonomiky, která je velmi závislá na společném evropském trhu, by bylo hodně znát, kdyby si ostatní nedali své ekonomiky do pořádku. „Pak si můžeme nechat jen zdát, že by Česko krizi (samo) překonalo.“

Takový německý ministr financí prý často říká, že pojem německá ekonomika ztratil svůj obsah, protože ekonomika existuje pouze jedna – ta evropská. „Všichni jsme na jedné lodi, jakkoli spoustu rozhodnutí dělá vaše vesnice, město, kraj, naše vláda. Ukazuje se, že největším výzvám, které před námi v 21. století stojí, můžeme čelit pouze společně,“ myslí si Niedermayer.

‚Evropa krizi jednotně překoná.‘ Německo a Francie chtějí vytvořit fond s půl bilionem eur Číst článek

Na otázku, je-li fér, že by měli největší díl evropské pomoci dostat nejvíc koronavirem zasažené země, pak odpovídá otázkou: „A je fér, pokud nám země, jako Itálie přispívají desítky miliard korun ročně jen proto, že jsme tady měli vládu komunistů? A pak jsme velmi pomalu zlepšovali situaci naší ekonomiky a dnes jsme stále trošku chudší než Itálie? Je tohle fér?“

Ke stejnému tématu se pak vrací i později, když říká, že bychom si měli položit otázku, jestli i my neneseme nějakou vinu za to, že je naše ekonomika horší než rakouská? „Byli jsme to my, kdo umožnil vládu komunistů a mimochodem, premiér se na tom, že u nás vládli komunisti a devastovali zemi, sám osobně podílel.“

Není to taktika? Je, ale...

Nejsou ale podobná Babišova slova vlastně jen taktika pro další vyjednávání s EU? „Bezesporu,“ odpovídá.

„Politika musí být mixem pevně postavených idejí a hodnot s určitou mírou pragmatismu. Nejsem pro to, aby se do jednání šlo: hele, my nic nechceme, pomáhejme ostatním… Ale (Babišovy) výroky jsou opravdu nesmírně radikální. Tvářit se, že je naše zásluha, že jsme zdravotní krizi zvládli líp, to si snad netroufne říct žádný kompetentní člověk. Stejně tak by se dalo říct, že jsme to zvládli mnohem hůř než Slovensko. (Ani) to bych si říct netroufl,“ zlobí se europoslanec.

České a slovenské země totiž měly v pandemii tu výhodu, že viděly, jak rychle se koronavirus šíří v dalších zemích Evropy. „Asi je to i v jiné geografii, rozvrstvení obyvatel apod. Ale bez toho, aby se na nohy postavily ostatní evropské ekonomiky, pro nás neexistuje žádná možnost, že zas začneme prosperovat.“

500 miliard eur

Podrobnosti o dohodě o pomoci v hodnotě 500 miliard eur (vložených do záchranného fondu pomoci) zatím nejsou jasné. „Zdá se, že Německo a Francie nesdílí logiku Babiše, ale taky to jsou země, které odvádějí zdaleka nejvíc peněz do evropské pokladny. A samy navrhují, aby byly jejich peníze použity jinde na zvládnutí krize. To je dobré si uvědomit a taky si položit otázku, jestli se mýlí náš premiér, nebo Emmanuel Macron a Angela Merkelová.“

Ideální by bylo otevřít hranice pětice zemí naráz 15. června, prohlásil Babiš po jednání V4 s Merkelovou Číst článek

Niedermayer tvrdí, že by někdy příští týden měl do europarlamentu dorazit návrh Evropské komise na zřízení Fondu obnovy. „Víme, že je podobný tomu, jakým směrem uvažují Merkelová i Macron. Návrh je velmi vstřícný k zemím, jako je Česko, protože bude zachovaný rozpočet, se kterým EU normálně funguje… Je to pro nás velmi výhodné, jen se trochu změní, protože se holt krizí zmenší i evropské ekonomiky.“ Mělo by v něm být 1 % HDP, tedy peníze, které jsou tam členské země ochotny vložit.

„Hlavní logika té druhé nohy je ta, že EU podpoří oživení, modernizaci, zvýšení bezpečnosti Evropanů. Bohužel, členské země na to nejsou ochotny dát na stůl všechny (potřebné) peníze, tak se to dočasně vyřeší půjčkou Evropské komisi,… což je ten pro některé nepřekonatelný problém tzv. eurobondů.“

V Interview Plus Luděk Niedermayer vysvětloval podrobnosti financování Fondu obnovy nebo to, jestli stojí EU na rozcestí. To už si ale poslechněte v audiozáznamu. Ptala se Veronika Sedláčková.